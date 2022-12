Glatteis am Flughafen Nürnberg: "In den frühen Morgenstunden" habe der Winterdienst begonnen, sich dem Glatteis auf den Rollfeldern des Airports Nürnberg zu widmen. Das berichtet der stellvertretende Pressesprecher Jan Beinßen inFranken.de am Montagvormittag (19. Dezember 2022).

Inzwischen sei die Arbeit fürs Erste getan. Der Flugplan laufe wie vorgesehen, allerdings gebe es zwei Annullierungen, so Beinßen.

Flughafen Nürnberg hat Glatteis offenbar im Griff - Spezialfahrzeuge im Einsatz

Frankfurt am Main habe momentan starke Probleme wegen des Glatteises - daher seien die Ankunft aus Frankfurt in Nürnberg und der Abflug von Nürnberg nach Frankfurt um 10 und 18.05 Uhr gecancelt. Alle Informationen zum Flugplan gibt es auf der Flughafenwebseite. Von den für Montag in Frankfurt geplanten insgesamt rund 1100 Starts und Landungen waren nach Angaben einer dortigen Flughafensprecherin am Morgen schon etwa 180 annulliert worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

In Nürnberg zeigt sich Airport-Sprecher Beinßen indessen zufrieden mit der Arbeit des Winterdienstes. Die Rollwege, das Vorfeld und die Start- und Landebahnen behielten die Kräfte heute weiterhin im Auge. "Es gibt auch Spezialfahrzeuge, die die Bahnen regelmäßig abfahren und die Rutschfestigkeit testen", erklärt der Pressesprecher. Die Informationen bekämen Piloten dann zur Vorbereitung vor dem Flug.

Daneben stünden sogenannte Kehr-Blas-Fahrzeuge zur Verfügung, die mit einem vorderen breiten Schild, Stahlbürsten und einem hinteren Gebläse in einer gestaffelten Flotte Schnee beseitigen könnten. Eine weitere Fahrzeugart könne Düsen bis zu 50 Meter weit ausfahren und so Mittel gegen Glatteis verteilen.

Flughafen Nürnberg: Winterdienst bis Ende April in Bereitschaft

"Wir versuchen beim Airport Nürnberg aber immer zuerst, mechanische Lösungen zu finden. Unser Winterdienst ist bis einschließlich April mindestens in Rufbereitschaft und kann durch Freiwillige verstärkt werden", fügt Jan Beinßen hinzu.

Wie vielerorts in Deutschland herrscht auch im Tiergarten Nürnberg massive Glatteisgefahr. Dies mache die kurzfristige Schließung des Zoos notwendig, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.