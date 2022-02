Der Flughafen Nürnberg baut sein Angebot aus und kommt jetzt auf neun Nonstop-Ziele in der Türkei, wie der Flughafen mitteilt. Ab 15. Juli 2022 soll nämlich noch ein weiteres Ziel für den Sommer hinzukommen - die Region sei besonders bei Instagrammern beliebt, erklärt der Airport.

Ab dann fliege die Fluggesellschaft Corendon Airlines - die auch mit einer Boeing 737 im 1. FC Nürnberg-Design unterwegs sei - die Stadt Kayseri in Kappadokien wöchentlich an. Die Flugverbindung soll bis zum 9. September angeboten werden.

"Einmalige Fotomotive": Das bietet das neue Sommer-Ziel des Flughafens Nürnberg

Kayseri sei die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Zentraltürkei. Die Stadt liege am Fuße des erloschenen Vulkanes Erciyes und habe mehr als eine halbe Million Einwohner. Sie gelte als eines der wichtigsten Industrie- und Handelszentren des Landes. Kayseri sei auch berühmt für die Knoblauchwurst Sucuk und ihren luftgetrockneten Rindfleisch-Schinken, so der Flughafen Nürnberg.

Kappadokien sei auch ein beliebtes Ziel für Instagrammer*innen: "Die einmaligen Fotomotive und die außergewöhnlichen Unterkünfte ziehen Bloggerinnen und Blogger magisch an", heißt es. Die schönsten Bilder seien bei Instagram unter dem Hashtag #cappadocia zu finden.

Corendon Airlines habe 2019 eine Basis in Nürnberg eröffnet und sei inzwischen die größte touristische Airline am Albrecht Dürer Airport. Unter anderem fliege Corendon mit dem FCN-Jet "nonstop zu zahlreichen Sonnenzielen in Europa, Ägypten und der Türkei und will 2022 in Nürnberg weiter wachsen", heißt es. Buchen könnt ihr die Flüge unter corendonairlines.comoder airport-nuernberg.de.

