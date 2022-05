Nürnberg vor 53 Minuten

Geheime Securitys der Lüfte

Mehr als majestätisch: Nürnberger "Airport"-Falken haben Nachwuchs - kaum jemand kennt ihre wahre Mission

Am "Albrecht-Dürer-Airport" in Nürnberg haben die ansässigen Wanderfalken wieder Nachwuchs bekommen. Seit einigen Jahren nisten die Wanderfalken erfolgreich am Flughafen in Nürnberg - und erfüllen dabei einen besonderen Zweck.