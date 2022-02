In den bayerischen Fitnessstudios gilt ab Donnerstag (17. Februar) die 3G-Regel. Damit dürfen nach langer Zeit erstmals auch wieder ungeimpfte Mitglieder vor Ort trainieren - sofern sie ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können. Die Corona-Testpflicht für Geimpfte und Genesene fällt hingegen weg. Bei den großen Fitnessstudio-Ketten clever fit und INJOY stoßen die neuen Zutrittsregeln auf Zustimmung.

Die jüngste Entwicklung deute darauf hin, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht und möglicherweise bereits überschritten habe, heißt es vonseiten der Bayerischen Staatsregierung. Infolge des veränderten Infektionsgeschehens treten am Donnerstag gleich mehrere Corona-Lockerungen in Kraft.

Laut dem Bericht aus der Kabinettssitzung sind Bayerns Fitnessstudios künftig unter den Bedingungen von 3G zugänglich. Zuletzt hatte dort über Monate hinweg die 2G-plus-Regelung gegolten: Zugang hatten dementsprechend lediglich Genesene und Geimpfte mit jeweils negativem Test. Allein Geboosterte durften ohne Testnachweis in ihr Studio.

Die neue 3G-Regel bringt nun für die meisten Fitnessstudio-Mitglieder spürbare Erleichterungen mit sich: Geimpfte und Genesene dürfen fortan auch ohne aktuellen Testnachweis trainieren. Ungeimpfte gelangen mit einem negativen Testergebnis wieder in ihr Studio.

Die Fitnessstudio-Kette clever fit hat mit spürbarer Erleichterung auf die veränderten Zugangsregeln reagiert. "Auch wenn unser (Fitnessstudio-) Alltag nach wie vor durch Beschränkungen bestimmt ist, freuen wir uns sehr über diesen Schritt", teilt PR- und Pressemanagerin Christiane Enzelberger inFranken.de mit.

Mitgliedschaften von Personen, die aufgrund der Regelungen in den vergangenen Wochen und Monaten nicht in die Fitnessstudios durften, habe clever fit ruhen lassen. Die betroffenen Mitglieder hätten für diese Zeit keine Beiträge bezahlt.

"Natürlich hat das zu schmerzhaften Umsatzeinbußen auf unserer Seite geführt", erklärt Enzelberger. "Aber immerhin konnten wir unsere Mitglieder behalten und freuen uns darauf, sie jetzt wieder in den Studios begrüßen zu können."

Auch in den INJOY-Fitnessstudios stoßen die Corona-Lockerungen auf Zustimmung. "Grundsätzlich ist es für uns positiv, wenn wieder mehr Normalität im Lande einzieht und auch wieder alle Mitglieder und Kunden trainieren dürfen", berichtet Thorsten Kielmann. Als Consulting Manager der ACISO Fitness & Health GmbH ist er für die INJOY-Studios zuständig.

Er gesteht zugleich: "Ein wenig Respekt haben wir vor der Situation, dass Geimpfte und Nichtgeimpfte aufeinandertreffen, aber das wird jetzt zukünftig in allen Bereichen passieren." Die künftige 3G-Regelung sieht er dennoch positiv. "Ich denke, das ist der richtige Schritt."

Kündigungen von Mitgliedern habe es unterdessen zuletzt nicht wesentlich mehr als üblich gegeben. Das Fazit des INJOY-Sprechers: "Weniger aktive, also trainierende Kunden, aber dafür gute Besuchszahlen der bisher Trainierenden."

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.