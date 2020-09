Nürnberg vor 24 Minuten

Brand

Aktueller Feuerwehreinsatz: Zwei Menschen bei Verpuffung schwer verletzt

Am Montagvormittag läuft ein Feuerwehreinsatz in Nürnberg. In einem Haus in der Karolinenstraße hat es eine Verpuffung gegeben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.