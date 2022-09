Nürnberg vor 1 Stunde

Feuer in Nürnberg-Langwasser: Balkon steht in Flammen - Großeinsatz verhindert Schlimmeres

Am Freitag brannte es in einer Wohnung in Nürnberg-Langwasser. Nachbarn bemerkten eine erhebliche Rauchentwicklung in einem der oberen Stockwerke eines Mietshauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern - Verletzt wurde niemand.