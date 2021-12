Am Sonntagnachmittag, 12. Dezember 2021, war gegen 13.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der A9 in Richtung Berlin auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Altmühltal und Greding kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke. Das teilte die Verkehrspolizei Feucht mit.

Das Auto wurde daraufhin nach rechts über alle Fahrstreifen geschleudert und krachte gegen die rechte Schutzplanke. Es überschlug sich und landete hinter der Leitplanke auf den Rädern.

Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus - 15.000 Euro Schaden

Der 28-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Auto wurde von einem ortsansässigen Unternehmen abgeschleppt. An einem anderen Auto, das an dem Unfall beteiligt war, sowie an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Um die Unfallstelle abzusichern waren Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr aus Kinding, sowie Mitarbeitende der Autobahnmeisterei Greding vor Ort. Der rechte Fahrstreifen wurde zeitweise für den Verkehr gesperrt.