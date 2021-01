Angeleitet von Co-Trainer Tobias Schweinsteiger hat der 1. FC Nürnberg die kleine Siegesserie des Hamburger SV beendet. Die Hanseaten mussten sich am Samstag nach zuletzt vier Erfolgen mit einem 1:1 (1:1) in Franken begnügen, bleiben aber Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Torjäger Simon Terodde glich in der 33. Minute mit seinem 16. Saisontreffer die Nürnberger Führung durch den sehr agilen Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger (14.) aus.

Der "Club" musste ohne den nach seiner Roten Karte gesperrten Trainer Robert Klauß auskommen, der die Partie von der Tribüne aus verfolgte. Für ihn gab am Spielfeldrand Tobias Schweinsteiger die Kommandos. In der vergangenen Saison war der ältere Bruder von Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger noch Co-Trainer von Dieter Hecking beim HSV. FCN-Sportvorstand Hecking durfte sich als Zuschauer über eine gute Leistung seiner Nürnberger gegen sein ehemaliges Team freuen.

FCN gegen HSV: Nürnberger trifft erst die Latte und dann ins Tor

Gegen die träge beginnenden Gäste setzte sich der FCN gut in Szene. Fabian Nürnberger traf beim ersten Schussversuch die Latte (10.). Einen lehrbuchhaften Spielzug über Enrico Valentini und Robin Hack vollendete der Mittelfeldspieler wenig später mit dem 1:0.

Vom Spitzenreiter kam wenig, aber der HSV hat halt Terodde: Eine Hereingabe von Bakery Jatta spitzelte der Torjäger am kurzen Pfosten durch die Beine von FCN-Torwart Christian Mathenia ins Netz. Einen ähnlichen Spielzug hätte Terodde fast mit dem 2:1 abgeschlossen (59.). Die Chance zum Siegtor hatte auf der Gegenseite ebenfalls der Mittelstürmer. Aber Manuel Schäffler scheiterte an HSV-Torwart Sven Ulreich (63.).

Durch die Punkteteilung verharrt der 1. FC Nürnberg auf Tabellenplatz 11. Das nächste Spiel steht am Samstag, 16.01.2021, um 13 Uhr beim VfL Bochum an.

So spielte der FCN: Mathenia, Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker, Geis, Krauß (90. Dovedan), Hack (77. Schleusener), Singh (87. Behrens), Nürnberger, Schäffler