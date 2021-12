Ein Mann, der sich als Polizist ausgab, hat am Montagabend (27. Dezember 2021) im Nürnberger Stadtteil Steinbühl die Wohnung eines 92-Jährigen durchsucht und dabei einen hohen Geldbetrag gestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, um die Identität des Mannes zu klären.

Gegen 18.30 Uhr betrat der bislang unbekannter Mann ein Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße und klingelte an der Wohnungstüre des 92-Jährigen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus, zeigte einen gefälschten Ausweis vor und betrat anschließend die Wohnung. Unter einem Vorwand durchsuchte der Betrüger mehrere Schubladen und Kommoden und stahl dabei einen vierstelligen Geldbetrag. Danach verließ er die Wohnung wieder und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Betrüger stiehlt 92-Jährigem Geld: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein, die bislang aber ohne Erfolg verlief. Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,75 Meter groß;

Er trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen, knielangen Mantel sowie eine Wintermütze mit Schirm;

Er trug außerdem eine schwarze FFP2-Maske.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren in der Wohnung des 92-Jährigen. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickbetrug etwas Verdächtiges gesehen haben oder sonstige Hinweise zur Identifizierung des Betrügers geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.