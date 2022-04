Am Freitagabend (08. April 2022) ist es im Nürnberger Stadtteil Langwasser auf einem Firmengelände zu einem Brand gekommen. Als Ursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Gegen 22.00 Uhr teilte ein Zeuge über die integrierte Leitstelle einen Brand auf dem Firmengelände in der Poststraße mit. Im Bereich eines Gebäudes für Fahrradreparaturen fingen nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Akku-Packs für Fahrräder Feuer, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung am Montag (11. April 2022) mitteilt.

Akku-Packs fangen Feuer - Flammen schlagen auf Auto über

Die Flammen griffen anschließend auch auf ein in der Nähe geparktes Auto über, wodurch dessen Motorhaube in Vollbrand geriet.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Ein Fremdverschulden konnte als Brandursache ausgeschlossen werden. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

