Gegen 08.45 Uhr befuhr am Dienstag (10. August 2021) ein 67-jähriger Autofahrer die Burgthanner Straße von Mimberg in Fahrtrichtung Feucht. Wie die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg am Mittwoch (11. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, bedrängte den 67-Jährigen ein nachfolgender Fahrer eines roten VW Golfs.

Erst fuhr er ihm immer wieder zu nah auf, dann scherte er mehrmals aus und zeigte dem Senior auch noch den "Vogel". Vor Ortsdurchfahrt überholte der Golf-Fahrer den 67-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit und fuhr danach unzulässig in eine Baustelleneinfahrt der Brücke und danach auf die Bundesstraße 8 auf, sodass er die dortige Ampel umging.

Verkehrsrowdy gesucht: Wer wurde ebenfalls von einem VW-Golf-Fahrer bedrängt?

Der aggressive Verkehrsteilnehmer bedrängte auf der B8 von Schwarzenbruck bis Feucht weitere vorausfahrende Autofahrer in gleicher Weise und bog schließlich in die Regensburger Straße in Feucht ab. Die Polizeiinspektion Altdorf bittet weitere Zeugen beziehungsweise Geschädigte, die diesbezüglich An-gaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09187 9500-0, zu melden.