Am Mittwoch (30. März 2022) ist eine Verkehrskontrolle im Nürnberger Land eskaliert. Die Polizei Altdorf wollte gegen 17 Uhr in der Dorfstraße in Grub, ein Gemeindeteil von Burgthann, einen BMW Mini kontrollieren. Der Wagen war mit zwei Personen besetzt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Die Kontrolle fand mit einem zivilen Dienstfahrzeug statt. Als der Beifahrer des Minis ausgestiegen war, gab der Fahrer plötzlich Gas. Er fuhr direkt auf einen Polizisten zu und verletzten diesen am Bein. In diesem Zusammenhang kam es laut Polizei auch zum Gebrauch von Schusswaffen seitens der Beamten. Dadurch wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt.

Der Autofahrer flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Zur Fahndung nach dem Mann wurden weitere Unterstützungskräfte benachbarter Dienststellen, der bayerischen Bereitschaftspolizei, des USK Mittelfranken und des Polizeipräsidiums Oberpfalz hinzugezogen.

Am Bahnhof in Postbauer-Heng (Oberpfalz) entdeckten die Beamten das unbesetzte Fahrzeug. Vom Fahrer fehlt bislang noch jede Spur (Stand: 20.45 Uhr). Der Fahndungsradius wurde auch auf umliegende Bahnhöfe ausgeweitet und die Bundespolizei hinzugezogen.

Der verletzte Polizist wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das genaue Verletzungsbild sei noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang hat die Kriminalpolizei Schwabach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil des Polizeibeamten ermittelt. Die Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs werden durch die Staatsanwaltschaft geführt

Vorschaubild: © Symbolfoto: vbaleha/Adobe Stock