Explosion und Brand in Nürnberg

Am Dienstagabend ist es in Nürnberg vermutlich zu einer Explosion gekommen. In der Südstadt läuft derzeit (Stand 20.45 Uhr) ein größerer Feuerwehreinsatz. Auch die Polizei ist vor Ort.

Laut unbestätigten Angaben vor Ort gab es am Dienstagabend in einem Gebäude in der Wölckernstraße eine Explosion. Die Polizei konnte dies zunächst nicht bestätigen. Anschließend stand ein Teil des Gebäudes in Flammen. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Verletzte. Laut unbestätigten Angaben rettete die Feuerwehr eine Person aus dem Gebäude. Weitere Informationen folgen in Kürze.