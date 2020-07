Nürnberg vor 22 Minuten

Widerstand

Eskalation in Nürnberg: 43-Jähriger geht auf Polizisten los und greift nach deren Waffe

In Nürnberg eskalierte am Samstagabend ein Streit in einem Mehrfamilienhaus. Schließlich richtete sich die Aggression eines Mannes auch gegen die alarmierten Polizisten.