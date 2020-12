Update: Verdächtiger Gegenstand ist ungefährlich

Verdächtiger Gegenstand in Nürnberger Innenstadt gefunden

Großeinsatz der Polizei am Freitagnachmittag (4. Dezember 2020)

Radius von 100 Metern um verdächtigen Gegenstand eingerichtet

Verkehr rund um den Hauptbahnhof von Absperrung betroffen

Verdächtiger Gegenstand in Nürnberger Innenstadt entdeckt: Gebiet um Hauptbahnhof gesperrt. Laut Polizei ist am Freitagnachmittag (4. Dezember 2020) ein "verdächtiger Gegenstand" in der Nürnberger Innenstadt aufgefunden worden. Derzeit wird der Bereich in der Nähe des Hauptbahnhofes abgesperrt.

Update vom 04.12.2020, 19.30 Uhr: Gegenstand ist harmlos - Polizeieinsatz beendet

Das Polizeipräsidium Mittelfranken gibt Entwarnung: Bei dem verdächtigen Gegenstand, der wie eine Rohrbombe aussah, hat es sich um ein leeres, verschraubtes Metallrohr gehandelt.

Nach der Begutachtung durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde der Polizeieinsatz um 19:00 Uhr beendet. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Am Nachmittag teilte ein Passant der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass er im Stadtgraben im Bereich der Königstorpassage einen verdächtigen Gegenstand fand. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnte am Fundort ein verschraubtes Metallrohr feststellen, welches schräg aus dem Boden ragte und den Anschein einer so genannten Rohrbombe erweckte.

Da nicht auszuschließen war, dass von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, verständigte die Einsatzleitung die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes. Vorsorglich wurde der Bereich des Fundortes in einem Radius von circa 100 Metern abgesperrt. Hiervon waren der Altstadtring im Bereich des Hauptbahnhofs sowie der gesamte Bahnhofsplatz betroffen.

Die Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes mussten den Gegenstand zur Begutachtung röntgen und öffneten diesen daraufhin. Hierbei konnte festgestellt werden, dass von dem leeren Rohr keine Gefahr ausging. Vermutlich handelt es sich um eine ältere Rohrinstallation, deren Herkunft bislang nicht geklärt ist. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass der Gegenstand in jüngster Vergangenheit von Unbekannten dort platziert wurde.

Aufgrund der Absperrmaßnahmen, welche um 19:00 Uhr aufgehoben wurden, kam es rund um den Nürnberger Hauptbahnhof zu erheblich Verkehrsbehinderungen.

Update vom 04.12.2020, 17.41 Uhr: Technische Sondergruppe des LKA nimmt Arbeit in Nürnberg auf

Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) ist am späten Freitagnachmittag (4. Dezember 2020) in Nürnberg eingetroffen.

"Die Kollegen nehmen jetzt ihre Arbeit auf", berichtet Polizeisprecher Michael Petzold inFranken.de. "Nun wird relativ schnell klar sein, ob es sich um einen gefährlichen Gegenstand handelt oder nicht."

Erstmeldung vom 04.12.2020, 16.13 Uhr: Großeinsatz in Nürnberg - Absperrung in Teilen der Innenstadt

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken meldete ein Passant Gegen 14.45 Uhr einen verdächtigen Gegenstand im Burggraben in der Nähe des Abgangs von der Königstraße in die Königstorpassage. Der Bereich wird derzeit vorsorglich in einem Radius von 100 Metern abgesperrt.

Laut der Polizei sind hiervon folgende Teilbereiche:

Bahnhofsplatz

Königstraße

Königstorpassage

Klarissenplatz

Bahnhofstraße

LKA-Sondergruppe in Nürnberg erwartet

"Die Sperrung wird bis zur abschließenden Bewertung des verdächtigen Gegenstands durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts aufrechterhalten", kündigt das Präsidium an. Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bombenfund in Nürnberg: Ende November hatte ein Schatzsucher in Nürnberg eine 250 Kilo schwere Bombe gefunden. Alle Anwohner im Umkreis von 500 Metern mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.