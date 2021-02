Lagerhalle in Nürnberg steht in Vollbrand. Am Dienstagabend (16.02.2021) ist in einem Recycling-Betrieb im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ein Feuer ausgebrochen. Der Brand einer Lagerhalle führte zu starker Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Update vom 17.02.2021, 05.55 Uhr: Elektroschrott Ursache für Brand - Feuerwehr vor Herausforderung

Am Dienstagabend (16. Februar 2021) gegen 17.45 Uhr ist die integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg von einem Verkehrsteilnehmer alarmiert worden: Eine Lagerhalle eines Recyclingbetriebs in der Maybachstraße brannte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, fanden sie einen ausgedehnten Brand einer Halle mit 800 Quadratmetern vor. Wie die Feuerwehr Nürnberg in einer Pressemitteilung berichtet, war die Ursache für das Feuer in Brand geratener Elektroschrott, der aus etlichen Teilen Nordbayerns in dem Recyclingbetrieb in Nürnberg landet.

Eine Brandausbreitung konnte zwar schnell verhindert werden, allerdings war es "extrem schwierig", so die Feuerwehr, an den brennenden Elektroschrott aufgrund des ganzen Lagergutes heranzukommen. Mehrere Paletten Lagergut mussten erst weggebracht werden, bevor die Einsatzkräfte den Brandherd gut erreichen konnten. Die Feuerwehr war bis Mitternacht im Einsatz.

Erstmeldung vom 16.02.2021, 19.10 Uhr: Lagerhalle eines Recyclinghofes in Vollbrand

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Derzeit kämpfen rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen. Streifen der Nürnberger Polizei haben die Maybachstraße für den Verkehr gesperrt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr werden noch unbestimmte Zeit andauern. Da es bei dem Brand zu einer starken Rauchentwicklung kommt, werden Anwohner in Sandreuth und den angrenzenden Stadtteilen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden. Zur Brandursache, möglichen Verletzten oder der Höhe des Schadens konnte noch keine Auskunft gegeben werden.