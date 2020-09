Die Nürnberger Linke hat an den Hygienezuständen, die in der städtischen Gemeinschaftunterkunft in der Schloßstraße herrschen, scharfe Kritik geübt. Die Linke fordert "eine menschenwürdige Behandlung" der derzeit mehr als 100 Bewohner. "Das Problem ist, dass zu viele Menschen auf engem Raum leben. Da ist es schwer, die Hygiene einzuhalten", sagt Linke-Stadträtin Kathrin Flach Gomez inFranken.de.

Nachdem eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet wurde, stehen alle anderen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne. Und das schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Dies erschwere die Lage zusätzlich, meint die Stadträtin. "Wenn keiner raus darf, macht es das sicherlich nicht leichter." Die hygienischen Missstände hätten sich während der Quarantäne-Zeit zugespitzt. Der Stadträtin wurden von Flüchtlingen Fotos und Videos zugespielt, die Mäuse-, Mehlwürmer- und Kakerlakenbefall in der Einrichtung dokumentieren sollen.

Flüchtlingsunterkunft in Nürnberg - "solche Zustände sind untragbar"

"Solche Zustände in einer sogenannten Stadt der Menschenrechte sind untragbar. Die Menschen, die hier bei uns Schutz suchen, erfahren stattdessen Diskriminierung und Gleichgültigkeit", kritisiert Flach Gomez. "Da muss wirklich was gemacht werden für die Menschen vor Ort", lautet ihr Appell. Die Stadträtin fordert die zuständigen Stellen auf, die hygienischen Mängel zu beseitigen.

Im Gespräch mit inFranken.de räumt Nürnbergs Gesundheitsreferentin Britta Walthelm ein, dass es in der Einrichtung durchaus Probleme in Bezug auf Schädlinge gibt. "Es ist richtig, dass es in der Unterkunft schon Ungezieferfälle gegeben hat", bestätigt sie. "Soweit ich informiert bin, gab es auch Fälle mit Mäusen."

Die Gemeinschaftsflächen würden mehrfach pro Woche durch eine Spezialfirma gereinigt - auch während der laufenden Quarantänemaßnahmen. "Für die eigenen Zimmer sind natürlich die Bewohner selber verantwortlich." Ob sich die Ungezieferfälle auf Gemeinschafts- oder Privaträume erstrecken, ist unklar. "Wir überprüfen das gerade und gehen dem nach. Wir müssen jetzt erst einmal feststellen, was Sache ist." Aktuell sei eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts - "eine Fachfrau für Hygiene" - nahezu täglich in der Flüchtlingsunterkunft vor Ort.

"Ob Abstände eingehalten werden, hängt von den jeweiligen Personen ab"

Die Kritik der Linken, Abstands- und Infektionsschutzmaßnahmen seien in der Einrichtung angesichts der hohen Bewohnerzahl nicht einzuhalten, weist die Gesundheitsreferentin indes zurück. So liege die gesetzlich erlaubte Kapazität einer derartigen Unterkunft bei 300 Personen. "Wir haben aktuell etwas mehr als 100 Bewohner. Das ist deutlich weniger." Mit Blick auf den nötigen Sicherheitsabstand nimmt sie zunächst die Flüchtlinge in die Verantwortung.

"Ob Abstände eingehalten werden, hängt - wie überall - von den jeweiligen Personen ab", sagt Walthelm.

