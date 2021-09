Beginn einmonatiger Bauarbeiten zur Vorbereitung des sechs streifigen Ausbaus der A6 westlich von Schwabach: Nachdem der Ausbau zwischen der Anschlussstelle Schwabach-West und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost abgeschlossen ist, wird der Ausbau Richtung Westen mit den ersten Vorarbeiten fortgesetzt.

Mit dem Teilstück zwischen Triebendorf und der Anschlussstelle Schwabach-West werden die ersten knapp 11 km des insgesamt 60 km langen Teilstücks zwischen dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim und Schwabach-West begonnen. Mit dem Ausbau soll die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit dieser wichtigen Ost-Westmagistrale mit ihrem hohen Schwerverkehrsanteil grundlegend verbessert werden und die Anwohner umfangreichen Lärmschutz erhalten.

Erste von zwei Vormaßnahmen: Autobahn soll sicherer und leistungsfähiger werden

Vor Beginn der Hauptbaumaßnahme im Jahr 2023 werden vorbereitend, zwei Vormaßnahmen erfolgen, mit dem Ziel, während der Bauzeit in den nächsten Jahren eine sichere und leistungsfähige Verkehrsführung zur Verfügung zu stellen.

In der Vormaßnahme, die in diesem Jahr erfolgen soll, werden drei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt, sowie die Fahrbahn Richtung Nürnberg auf Höhe der Tank- und Rastanlage "Kammersteiner Land" an zwei Stellen um etwa einen Meter verbreitert. Die Arbeiten erfolgen hauptsächlich nachts von 22.30 bis etwa 4.30 Uhr und werden voraussichtlich am 4. Oktober beginnen und voraussichtlich bis zum 6. November

2021 abgeschlossen sein.

Die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich. Vor allem gilt es zu beachten, dass sich die Verkehrsführungen je nach der aktuellen Tätigkeit ändern werden.