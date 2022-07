Stadt Nürnberg weist auf Darmbakterien hin - Bis zu sechs EHEC-Fälle in der Region: In Nürnberg und in Fürth haben sich nach derzeitigem Stand bis zu sechs kleine Kinder mit den Darmbakterien Enterohämorrhagische Escherichia Coli (EHEC) angesteckt. Das berichtet die Stadt Nürnberg am Freitag (29. Juli 2022) in einer Pressemitteilung.

Die Kinder besuchen demnach verschiedene Kindertagesstätten in Fürth beziehungsweise Nürnberg. "Die zuständigen Behörden - das jeweils zuständige Gesundheitsamt als Infektionsschutz- und das Ordnungsamt als Lebensmittelüberwachungs-Behörde - arbeiten hierbei eng mit den Aufsichtsbehörden auch auf Ebene der Regierung von Mittelfranken und des Freistaats Bayern zusammen", heißt es vonseiten der Stadt.

EHEC: Kita-Kinder in Nürnberg und Fürth mit Darmbakterien angesteckt - Catering-Firma als Ursache?

Laut Angaben der Stadt Nürnberg haben die Behörden die Ursache des Ausbruchs recherchiert. Als "mögliche Quelle" wurde demzufolge eine Catering-Firma identifiziert, die beide Kindertagesstätten beliefert. Da der Lebensmittelunternehmer als Maßnahme der Eigenkontrolle standardmäßig Lebensmittelproben der zuletzt ausgelieferten Speisen aufbewahre (sogenannte "Rückstellproben"), seien von der Lebensmittelüberwachung umgehend Proben entnommen worden.

"Die insgesamt elf Probenahmen werden aktuell im Labor ausgewertet, um dort Erkenntnisse über die Ursache der Bakterienübertragung zu gewinnen", teilt die Stadt Nürnberg mit.

Zur Unterstützung der Untersuchung sollten Ärzte, Eltern oder Personal in Betreuungseinrichtungen dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt das Auftreten von weiteren möglichen Infektionen melden, bei denen der Verdacht einer EHEC-Infektion besteht.

EHEC: Durchfallerkrankungen mit teils schwerwiegenden Komplikationen möglich

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden sich EHEC-Bakterien im Darm von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen, Ziegen, Rehen oder Hirschen. Sie können bestimmte Giftstoffe, sogenannte Shigatoxine, produzieren. Die Tiere erkranken daran in der Regel nicht. "Werden solche Keime aber auf den Menschen übertragen, können sie Durchfallerkrankungen mit zum Teil schwerwiegenden Komplikationen verursachen", erklärt die Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.

Ausführliche Fachinformationen zu EHEC hält außerdem das Robert-Koch-Institut auf seiner Webseite parat.

Ebenfalls interessant: Mit "Fantasiezahlen" 645.000 Euro erschlichen? Fränkische Corona-Testzentrum-Betreiber angeklagt