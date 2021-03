Am 27.März gehen auch in Schwabach die Lichter aus. Denn die Stadt beteiligt sich, laut eigener Aussage, wieder an der WWF-Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr werden dann rund um den Globus die Lichter ausgeschaltet.

Tausende Städte weltweit hüllen dann ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit. Da aufgrund von Reparaturarbeiten an den Strahlern des Rathauses, des Brunnens am Marktplatz und der Stadtkirche in diesem Jahr die Schwabacher Sehenswürdigkeiten sowieso nicht angestrahlt werden, lädt die Klimaschutzmanagerin Tanja Helm Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ein, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist für jeden gedacht. Schalten Sie für eine Stunde zuhause das Licht aus und stellen Sie eine Kerze ins Fenster. Unterstützen Sie dadurch die größte globale Klima- und Umweltschutzaktion weltweit.“

Die WWF Earth Hour findet bereits zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. In den darauffolgenden Jahren breitete sie sich über die gesamte Welt aus. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in über 180 Ländern begangen.

Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 373. In Deutschland steht die Aktion unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Damit soll auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam gemacht werden und darauf, dass mit deren Verlust auch die

menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet ist. 60 Minuten Dunkelheit – damit anderen ein Licht aufgeht.