Diepersdorf: Autozulieferer Bolta-Werke an tschechische Winning Group verkauft

Unternehmen musste wegen Lieferengpässen und Ukraine-Krise Insolvenz anmelden

und anmelden "Besonders freut mich": Insolvenzverwalter mit positiver Nachricht für Beschäftigte

So geht es am Standort im Nürnberger Land weiter

Der Autozulieferer und nach eigenen Angaben größte Arbeitgeber im Nürnberger Land, die Bolta-Werke in Diepersdorf, sind nun offiziell in den Händen des tschechischen Unternehmens Winning Group. Dieses habe sowohl den Geschäftsbetrieb der Bolta-Werke als auch den von "Bolta Bundle" erworben, heißt es in einer Pressemitteilung des Investors.

Das Unternehmen beschäftige an den deutschen Standorten Diepersdorf, Gütersloh und Gottmadingen zurzeit rund 850 Arbeitnehmer. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Bolta-Gruppe demnach weltweit einen Umsatz von insgesamt rund 230 Millionen Euro, heißt es weiter.

Die Bolta-Werke hatten Ende September 2021 einen Insolvenzantrag gestellt. Insolvenzverwalter Volker Böhm richtet sich jetzt mit einer positiven Nachricht an die Öffentlichkeit: "Besonders freut es mich, dass wir durch den Verkauf alle Standorte und rund 850 Arbeitsplätze erhalten konnten."

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Böhm bezeichnet die Winning Group außerdem als "strategischen Investor mit langfristiger Perspektive und einem großen Interesse an der Weiterentwicklung" des fränkischen Autozulieferers. Winning beabsichtige die Integration der Bolta-Werke in die Unternehmensgruppe, konkret in die Sparte der "Winning Plastics Business Unit". Neuer Name der Bolta-Werke sei "Winning Plastics - Diepersdorf GmbH". Damit soll auch ein "neues, erfolgreiches Kapitel in der Firmengeschichte" aufgeschlagen werden.

Ukraine-Krieg, Halbleiter-Krise-Corona: Bolta-Werke mussten Insolvenz anmelden

Das Insolvenzverfahren sei von Beginn an durch "äußerst schwierige Rahmenbedingungen belastet" gewesen. Zunächst habe die Corona-Krise einen Großteil der deutschen Automobil-Zuliefererindustrie "gelähmt", verschärft durch Lieferengpässe bei Halbleitern.

Dies sei gefolgt von der "weltweit eingeschränkten Verfügbarkeit wichtiger Produktionsmaterialien wie Metalle und Kunststoffe", heißt es. Und schließlich belaste seit Februar 2022 die Ukraine-Krise das Geschäft auch bei den Bolta-Werken erheblich. "Als unmittelbare Konsequenz hatten einige Kunden ihre Abrufe verschoben. Dies führte bei den Bolta-Werken zu einem massiven Umsatzeinbruch, der finanziell nicht aufgefangen werden konnte", erklärt die Winning Group.

Zuletzt übernahm die Winning Group nach eigenen Angaben unter anderem die deutschen Autozulieferer PWK und Räuchle. Das Unternehmen beschäftigte der Mitteilung zufolge vor der Übernahme der Bolta-Werke laut eigenen Angaben weltweit 2300 Menschen. Das Werk in Diepersdorf soll nun, so das Ziel des Konzerns, einer "der führenden und gesunden Player im europäischen Markt der oberflächenveredelten Kunststoffteile" werden, heißt es.

