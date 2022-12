Dehnberger "Gasthaus Holweg" seit November geschlossen

seit geschlossen In vierter Generation : Karl und Frauke Holweg leiteten Lokal 29 Jahre lang

: Karl und Frauke Holweg leiteten Lokal "Alle traurig": Gastronomin äußert sich zu letzten Begegnungen mit Gästen

In vierter Generation leitete der heute 66-jährige Karl "Charly" Holweg gemeinsam mit seiner Frau Frauke das "Gasthaus Holweg" in Dehnberg nahe Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Das 30. Jubiläum hätten sie im kommenden Jahr erreicht, doch es geht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, erklärt Frauke Holweg gegenüber in Franken.de.

"Gasthaus Holweg" in Dehnberg geschlossen - Gäste sagten: "Hört auf"

Viele Jahre trafen sich hier Stammtische, Vereine, Feuerwehren. Bürgerversammlungen wurden in dem Lokal außerdem abgehalten. "Zu uns kamen auch viele Wanderer oder Eltern mit kleinen Kindern. Wir liegen direkt an einem Spielplatz", erklärt die Gastronomin. Das Gasthaus war zudem zentraler Dreh- und Angelpunkt der Dehnberger Kirchweih. Der gelernte Koch Charly verwöhnte seine Gäste unter der Woche gut bürgerlich mit Pfannengerichten wie Schnitzel, Koteletts oder Bratwürsten. Sonntags gab es Schäuferla. "Karpfen hat er auch gemacht. Und jetzt würde die Gänsebratenzeit beginnen".

Doch Ende November habe das Paar die Gaststätte schließen müssen. "Mein Mann ist krank", so Holweg. Das alte Bauernhaus müsse jetzt barrierefrei umgebaut werden. Die Kinder hätten "sehr erfolgreich" andere Berufe erlernt und würden die elterliche Wirtschaft nicht übernehmen. Einen externen Pächter zu suchen, habe nicht zur Debatte gestanden. So sollen die Räumlichkeiten des Gasthauses nun zum neuen Privatbereich werden.

"Die Gäste sind alle traurig. Sie haben aber miterlebt, wie es Charly geht. Sie sagten uns: 'Hört auf und macht euch noch eine schöne Zeit, solange es geht.'" Zudem würden die äußeren Umstände für die Gastronomie bekanntlich nicht einfacher. "Ich habe mit Tränen in den Augen aufgehört. Aber wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr." Doch die Begegnungen mit vielen ehemaligen Gästen, mit denen sich auch Freundschaften gebildet hätten, gingen weiter. "Wenn wir in Lauf sind, treffen wir immer wieder Leute."

Mit dem "Gasthaus Holweg" ist jetzt ein beliebter Treffpunkt Dehnbergs weggefallen, doch die 56-Jährige verweist auf das etwa fünf Gehminuten entfernte "Dehnberger Hof Theater". Das Theater-Restaurant ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet und das gastronomische Angebot soll nach Informationen Frauke Holwegs eventuell ausgebaut werden.

Auch wissenswert: In Lauf geht nach 36 Jahren die Ära einer Familienbäckerei zu Ende. Von Trauer spricht die Betreiberin nicht.