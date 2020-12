Am Dienstag (01. Dezember 2020) ist es in Altdorf bei Nürnberg zu einem Betriebsunfall in einer Firma gekommen. Einem 52-jährigen Mann fiel eine 35 Kilogramm schwere Papierrolle, die er gerade entsorgen wollte, auf den linken Daumen.

Dabei trennte die Rolle den Daumen ab. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.