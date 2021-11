Nürnberger Christkind: Teresa Windschall wird einstimmig gewählt

Jetzt steht fest, wer Nürnbergs neues Christkind wird: Die 17-jährige Teresa Windschall darf die Stadt zwei Jahre lang in der berühmten Rolle repräsentieren. Obwohl die Adventszeit erst in rund einem Monat beginnt, ist der Terminkalender der Schülerin schon ordentlich vollgepackt.

Teresa Windschall kann Christkind-Jury überzeugen

Die Entscheidung der Jury fiel eindeutig aus: Teresa Windschall soll 2021 und 2022 als Nürnberger Christkind nicht nur den traditionellen Prolog sprechen, sondern auch bei sozialen und wohltätigen Veranstaltungen dabei sein. Das Nürnberger Staatstheater, das Marktamt, das Stadtmarketing sowie die Congress- und Tourismuszentrale und das Christkind des Vorjahres, Benigna Munsi, waren bei der Wahl eingebunden. Die einstimmige Entscheidung für Teresa Windschall erklärt Andreas Franke, Pressesprecher der Stadt, mit ihrer Offenheit, Spontaneität und Herzlichkeit. „Die Jury stand vor einer schweren Aufgabe. Alle sechs Mädchen haben sich überzeugend vorgestellt. Es war letzten Endes keine Entscheidung gegen jemanden, sondern für eines der Mädchen.“

In der letzten Runde der Christkind-Wahl mussten die Mädchen ein selbst ausgesuchtes Gedicht und den berühmten Prolog vortragen: „Ihr Herrn und Frau'n, die Ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt ...“ Außerdem mussten sie sich Fragen der Jury stellen: Was würdest du tun, wenn ein Kind fragt, ob du das echte Christkind bist? Was, wenn dich ein Obdachloser anspricht? Das Christkind müsse aber auch stressresistent sein und Ausstrahlung haben, sagte Andreas Franke. „Teresa hat eine sehr starke Stimme und eine große Ruhe ausgestrahlt. Sie hat kluge Antworten gegeben. Ihre Natürlichkeit hat alle überzeugt." Und: „Man traut es ihr zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.“

Für Teresa Windschall gehe nun ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Ich bin einfach überwältigt, ich kann es wirklich noch nicht so richtig fassen“, sagte sie nach der Bekanntgabe des Jury-Ergebnisses. Sie fühle sich geehrt. Jetzt freue sie sich darauf, anderen Menschen einen schönen Moment zu bereiten, in dem diese ihre Probleme zur Seite schieben könnten. Die 17-Jährige wurde 2004 in Nürnberg geboren. In ihrer Freizeit musiziere sie gerne, mache Sport und interessiere sich für Kultur und Reisen, stellt die Stadt Nürnberg ihr neues Christkind in einer Pressemitteilung vor.

Nürnbergs Christkind hat jede Menge Hobbys

Die Gymnasiastin besucht die Wilhelm-Löhe-Schule. Dass sie sich auch interkulturell engagiert, zeigt ihre Teilnahme an einem kirchlichen Austauschprogramm in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia im April 2019. Im Oktober 2019 nahm sie außerdem an einem archäologischen Projekt in Istanbul teil. Daneben besuchte sie Sprach- und Austauschprogramme in Ungarn, Südfrankreich und Spanien. Von 2018 bis 2020 arbeitete sie ehrenamtlich in der Kirchengemeinde St. Johannis in der Jugendarbeit sowie bei der Gestaltung von Gottesdiensten mit. Seit 2011 spielt Teresa Windschall außerdem Violine. Aktuell ist sie die erste Geige und Konzertmeisterin des Orchesters ihrer Schule. Seit 2019 nimmt sie Ballett-Unterricht. Sie liebe sportliche Betätigung, egal ob beim Tanzen oder Tennis, beim Workout, Schwimmen oder Skifahren.

Am Freitag, 26. November 2021, wird Teresa Windschall um 17.30 Uhr den Prolog sprechen, mit dem in jedem Jahr der Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet wird. Die Eröffnung wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht auf der Empore der Frauenkirche stattfinden, sondern nichtöffentlich. Die Eröffnungsfeier wird jedoch live im Fernsehen und Radio übertragen. Zu den Aufgaben des Christkinds gehören 2021 und 2022 neben der Eröffnung des Markts einige Besuche sozialer und karitativer Einrichtungen in der Stadt. Rund hundert Termine stünden dieses Jahr an, sagte Pressesprecher Franke. Vor der Pandemie waren es sogar bis zu 180. Dazu zählten auch der Besuch von Obdachlosenheimen und Kinderstationen. Auf dem Weihnachtsmarkt selbst wird es, wie traditionell üblich, in diesem Jahr nicht anzutreffen sein, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Auch nach Bekanntgabe des Ergebnisses zeigte sich die 17-Jährige souverän im Medienrummel. Sie habe früher Theater und im Orchester gespielt, sagte Windschall. „Ich mochte es schon immer irgendwie, auf Bühnen zu stehen. So öffentlichkeitswirksam habe ich das aber noch nie gemacht.“ Mit ihrer Wahl endet auch die zweijährige „Amtszeit“ ihrer Vorgängerin Benigna Munsi. Die Zeit einfach zu genießen, sei der Tipp, den sie ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg gebe, sagte sie. „Sie wird unglaublich viel sehen und unglaublich viel lernen.“ In ihrer eigenen Zeit als Christkind habe sie viele Erfahrungen machen und Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen kennenlernen können. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König gratulierte dem neuen Christkind: Sie habe jetzt in der nächsten Zeit das wichtigste Amt der Stadt.

Diese Kriterien müssen Bewerberinnen erfüllen

Das Nürnberger Christkind wird seit 1969 alle zwei Jahre vom Amt für Kommunikation und Stadtmarketing nach dem gleichen Verfahren ausgewählt: Zur Wahl stellen können sich 16- bis 19-jährige Mädchen, die in Nürnberg wohnen, mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei sind. Nürnberger Bürger können nach der Veröffentlichung der Fotos von zwölf Kandidatinnen ihre Stimme abgeben. Die Jury nimmt dann die Kür des Nürnberger Christkinds unter den sechs Bewerberinnen mit der höchsten Stimmenzahl vor.

