Covid-19 in Franken: Drei Landkreise Corona-frei - wo es keine Neuinfektionen gibt

Verbreitung des Coronavirus in Franken: Vor ein paar Wochen noch mussten wir alle mit sozialer Distanzierung klarkommen und viel Zeit in Quarantäne verbringen – aktuell scheint das Leben in vielen Bereichen wieder relativ entspannt zu sein. Doch das Virus ist noch nicht besiegt: Die Lage bleibt trotz der aktuell niedrigen Infektionszahlen angespannt und muss ständig beobachtet werden.

Vor zwei Wochen noch waren es beispielsweise in Franken noch sieben Regionen, die komplett Corona-frei waren, letzte Woche waren es noch vier – diese Woche sind es sogar nur noch drei. In den Landkreisen Kulmbach, Bad Kissingen und Main Spessart gibt es derzeit (Stand 13. Juli, 11 Uhr) keinen einzigen aktiven Corona-Fall. Seit letzter Woche ist im Landkreis Hof wieder ein Corona-Fall aufgetreten, weshalb diese Region nicht mehr zu den sichersten Kreisen zählt.

In diesen Regionen gibt es keine Neuinfektion

Für weitere Vergleiche zwischen Regionen und um die Verbreitung des Virus nachvollziehen zu können, wird die sogenannte 7-Tage-Inzidenz herangezogen. Diese zeigt an, wie viele Menschen in einer Region in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um hierbei die individuelle Einwohnerdichte zu berücksichtigen, bezieht sich die Zahl der Neuinfektionen auf jeweils 100.000 Einwohner.

Bereits letzte Woche gab es 14 fränkische Regionen, die keine weiteren Neuinfektionen verzeichneten – in dieser Woche sind es noch mehr. In diesen 16 Regionen beträgt die 7-Tage-Inzidenz, laut Daten des Robert-Koch-Instituts, derzeit 0,0 (Stand 13. Juli, 11 Uhr):

Landkreis Ansbach

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Bamberg

Landkreis Bayreuth

Stadt Coburg

Landkreis Forchheim

Stadt Fürth

Stadt Hof

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kulmbach

Landkreis Main Spessart

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Roth

Stadt Schweinfurt

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Stadt Würzburg

Regionen mit neuen Corona-Fällen

Doch nicht überall in Franken ist die Corona-Lage so gut, wie in diesen Regionen. In manchen Landkreisen und Städten stieg die Zahl der Neuinfektionen seit letzter Woche erneut an. Gerade der Landkreis Haßbergeverzeichnete einen starken Anstieg und liegt aktuell an der Spitze der Landkreise mit den meisten Neuinfektionen:

In all diesen Landkreisen sind die Zahlen seit letzter Woche gestiegen, bzw. in der Stadt Aschaffenburg gleich geblieben. In den Landkreisen Hof (aktuelle Inzidenz: 1,05), Bamberg (0,68), Fürth (1,7) und der Stadt Bayreuth (1,34) sind die Zahlen ebenfalls, wenn auch nur leicht, angestiegen. Die Lage in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt (2,2), Schweinfurt (0,87), Weißenburg-Gunzenhausen (1,06), Lichtenfels (1,5) und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (1,99) hingegen entspannt sich derzeit ein wenig.

Ganz Franken: Corona im Zeitverlauf

Betrachtet man den Verlauf der 7-Tage-Inzidenz der letzten Wochen für Franken zeigt sich, dass die Werte immer wieder leicht schwanken:

Diese Kurve zu beobachten, ist besonders hilfreich, um zu sehen, wie die Situation nicht nur in einzelnen Landkreisen, sondern in ganz Franken verläuft. Sollte die Kurve weiter oder schneller steigen, besteht Handlungsbedarf, damit das Coronavirus unser Leben nicht erneut so stark einschränken kann.

Stand 06. Juli: Vier Regionen in Franken sind Corona-frei

Viele Leute gewöhnen sich weiter an das Leben mit dem neuartigen Coronavirus. Der Eindruck von Normalität entsteht immer häufiger, doch die Situation bleibt angespannt und unvorhersehbar. Das zeigen die aktuellen Daten aus den fränkischen Regionen.

Vergangene Woche gab es acht Städte und Landkreise komplett ohne aktiven Corona-Fall – von diesen sind nur noch vier übrig. In vielen Regionen ist die Infektionszahl im Vergleich zu letzter Woche erneut gestiegen.

14 fränkische Regionen ohne Neuinfektionen

In diesen fränkischen Landkreisen gab es in den letzten sieben Tagen, laut Daten des Robert-Koch-Instituts, keine Neuinfektionen (Stand 06. Juli, 14 Uhr):

Landkreis Ansbach

Landkreis Bad Kissingen

Stadt und Landkreis Bamberg (kurz nach der Veröffentlichung des Artikels wurde eine Neuinfizierte in Bamberg gemeldet: Es handelt sich um eine Grundschülerin.)

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Haßberge

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Kulmbach

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Roth

Stadt Schwabach

Diese fränkischen Regionen sind Corona-frei

Die vier Regionen komplett ohne aktiven Corona-Fall sind derzeit (Stand 06. Juli, 14 Uhr):

Vergangene Woche waren die Landkreise Forchheim, Kitzingen und Aschaffenburg ebenfalls Corona-frei. In Forchheim jedoch sind zwei, in Kitzingen einer und in Aschaffenburg fünf neue Corona-Fälle aufgetreten.

Dass die Verbreitung des Coronavirus noch nicht vorbei ist, zeigt sich besonders in den Landkreisen mit der höchsten Zahl an Neuinfizierten:

Dynamische Entwicklungen in der Corona-Krise Die Städte Fürth und Ansbach zeigen besonders eindrücklich, dass die Corona-Krise noch nicht vorüber ist: Während sie vergangene Woche noch einen Inzidenz-Wert von 0,0 hatten, liegen die beiden Städte eine Woche später bereits an der Spitze der Regionen mit den meisten Neuinfektionen. Gleiches Szenario gilt für die Landkreise Coburg, Lichtenfels und Erlangen Höchstadt. Neben diesen Regionen sind die Zahlen der Neuinfektionen ebenfalls in diesen Regionen gestiegen: Stadt Erlangen (aktuelle 7-Tage-Inzidenz: 1,79)

Landkreis Fürth (0,85)

Landkreis Kronach (1,49)

Stadt Nürnberg (1,16)

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (1,37)

Stadt Würzburg (1,56) Am stärksten gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz hingegen in folgenden Regionen: Landkreis Würzburg (von 26,67 auf 0,62) Landkreis Haßberge (von 9,21 auf 0,0) Landkreis Main-Spessart (von 4,94 auf 0,0) Stadt Coburg (von 5,98 auf 2,42) Landkreis Schweinfurt (von 4,98 auf 1,74) Wie die Daten der verschiedenen fränkischen Regionen zeigen, kann sich die regionale Corona-Lage schon innerhalb weniger Tage ändern.

Stand vom 29. Juni 2020: Weitere Regionen ohne aktive Fälle

In Franken zeichnet sich mit Blick Covid-19 ein unterschiedliches Bild ab: So steigt die Zahl der Corona-Infektionen in manchen fränkischen Regionen weiter, andere hingegen sind schon komplett virusfrei. In insgesamt 17 Regionen gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen mehr. Vor einer Woche waren es noch zwölf. Sieben sind sogar komplett ohne aktive Fälle.

17 fränkischen Regionen ohne Neuinfektionen

In diesen fränkischen Landkreisen gab es in den letzten sieben Tagen, laut Daten des Robert-Koch-Instituts, keine Neuinfektionen, der Inzidenz-Wert lag also bei 0,0:

Stadt und Landkreis Ansbach

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Bamberg

Stadt Bayreuth

Stadt Erlangen

Landkreis Fürth

Landkreis Haßberge

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kulmbach

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt Schweinfurt

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Vor einer Woche gab es das erste Mal die gute Nachricht, dass in zwei fränkischen Landkreisen keine aktiven Corona-Fälle mehr vorhanden waren. Mittlerweile sind es schon sieben Regionen, die komplett Corona-frei sind. In diesen Regionen gibt es keine aktiven Corona-Fälle mehr (Stand 29. Juni 2020):

Hier gibt es weitere Neuinfektionen

In den Landkreisen Lichtenfels (7-Tages-Inzidenz: 5,98), Schweinfurt (1,74) und Miltenberg (0,78) sowie der Stadt Nürnberg (1.93) ist die Zahl der Neuinfektionen seit letzter Woche gesunken.

Doch nicht überall sinken die Zahlen der Neuinfektionen. In manchen Städten und Landkreisen steigen die Zahlen der Corona-Fälle immer wieder an. In diesen fränkischen Regionen stieg die 7-Tages Inzidenz im Vergleich zur letzten Woche erneut an:

Die Stadt Coburg bleibt also weiterhin ein Corona-Hotspot. Seit mehreren Wochen liegt die die Region nun bereits an der Spitze der Neuinfektionen. Ebenfalls, aber nur relativ gering, stiegen die Neuinfektionen in folgenden Regionen:

Landkreis Bayreuth

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Fürth

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Roth

Stadt Schwabach

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Die wichtigste Neuerungen und aktuellsten Infos rund um das Coronavirus finden Sie in unserem Corona-Ticker.

Stand vom 22. Juni: Erste Regionen in Franken komplett Corona-frei

In vielen fränkischen Regionen setzt sich der Trend von sinkenden Corona-Fallzahlen weiter fort. Insgesamt 12 Städte und Landkreise haben, laut Daten des Robert-Koch-Instituts, in den vergangenen Tagen keine neuen Infektionen verzeichnet. (Stand 26. Juni 2020).

Schon in den vergangenen beiden Wochen waren die Fallzahlen in diesen Landkreisen relativ niedrig. Dass nun alle zuvor Infizierten genesen sind, ist ein gutes Zeichen im Kampf gegen das Coronavirus. Vor einer Woche waren es noch 23 Regionen in Franken mit einer 7-Tage-Inzidenz von 0,0 – diese Woche waren es zunächst 21, nun sind es 12.

Keine Neuinfektionen in 12 fränkischen Städten und Kreisen

In diesen Regionen sind in den letzten Tagen keine neuen Infektionen festgestellt worden:

Landkreis Ansbach

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Bamberg

Landkreis Bayreuth

Landkreis Forchheim

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kulmbach

Landkreis Main Spessart

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stand vom 24.06.2020: Hier gibt es Neuinfektionen

Doch nicht in allen Regionen sinken die Corona-Fallzahlen. In diesen Regionen stieg die 7-Tages-Inzidenz in der vergangenen Woche wieder an:

In den Städten Würzburg und Bamberg sowie dem Landkreis Bamberg sind seit vergangener Woche erneut einige Neuinfizierte aufgetreten. Am stärksten hat die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Lichtenfels, der Stadt Bayreuth und dem Landkreis Schweinfurt zugenommen.

Auch im Landkreis Coburg (7-Tages-Inzidenz: 6,9), der Stadt Fürth (1,57) und im Landkreis Miltenberg (2,33) gibt es weitere Neuinfizierte, allerdings sinkt hier die Zahl der Inzidenz seit vergangener Woche.