Warnstufe Rot: Aktuell (21. Oktober 2020, 15 Uhr) steht die Corona-Ampel in neun Städten und Regionen in Franken auf Rot. Elf Regionen und Städte sind Gelb. Aktuelle Zahlen im Ticker. Neun Regionen in Franken zählen derzeit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Damit zählen die Regionen aktuell als Corona-Risikogebiet. Weiterhin trauriger Spitzenreiter: Die Stadt Schweinfurt.

Wöchentlich gibt inFranken.de im Ticker einen Überblick über die aktuellen Corona-Infektionszahlen in Franken. Dafür werden die offiziellen Zahlen der jeweiligen Landratsämter, des Robert-Koch-Instituts sowie des Bayerischen Landesamts für Gesundheit verwendet.

9 Risikogebiete in Franken: Hier steht die Corona-Ampel auf Rot

Die aktuellen Corona-Zahlen steigen fast überall in Franken rapide an. Neun Regionen überschreiten derzeit den Grenzwert von 50 Neuinfektionen:

Die Corona-Ampel steht in diesen Regionen nun auf Rot, was einige Corona-Maßnahmen nach sich zieht. Private Feiern und Kontakte werden auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt.

Um 22 Uhr ist Sperrstunde in der Gastronomie - außerdem gilt ab 22 Uhr ein Alkoholverkaufsverbot in Tankstellen und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Corona-Ampel auf Gelb: Elf Städte und Landkreise überschreiten Warnwert

Elf weitere Regionen in Franken überschreiten derzeit den kritischen Wert von 35, der vom Landeskabinett als Corona-Frühwarnwert festgelegt wurde. Zuletzt rückte die Stadt Bayreuth in der Statistik nach oben – was auch dort die Verschärfung der Corona-Regeln mit sich bringt.

In diesen Regionen gilt aktuell die Warnstufe Gelb:

In keiner fränkischen Region liegt der Inzidenzwert derzeit bei weniger als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Trotzdem klettern die Corona-Zahlen aktuell nicht überall derartig in die Höhe. Die Inzidenzwerte des Landkreises Bad Kissingen, der Stadt Ansbach und der Landkreise Coburg, Kronach und Rhön-Grabfeld bewegen sich alle nur bei etwa zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Infektionszahlen für alle Regionen in Franken auf der Karte:

Fazit: Die Corona-Zahlen in Franken sind in fast allen Regionen rapide angestiegen. Fünf Regionen gelten derzeit als Corona-Risikogebiet: Stadt und Landkreis Schweinfurt, Stadt Würzburg, Landkreis Miltenberg sowie Stadt Nürnberg. Zehn andere Regionen haben den Corona-Frühwarnwert überschritten. Der Inzidenzwert für ganz Franken liegt aktuell bei mehr als 34 Neuinfektionen – und damit gibt es doppelt so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche.

Rückblick zum Stand vom 13.10.2020: Drei Regionen überschreiten den Grenzwert

Die aktuellen Corona-Zahlen für Franken im Ticker: In drei fränkischen Regionen liegen die Inzidenzwerte der letzten sieben Tage über dem kritischen Wert. In zwei Städten sowie einem Landkreis liegt die Zahl der Neuinfektionen bei über 35 in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Aktuelle Corona-Zahlen in Franken: Infektions-Zahlen in drei Regionen über kritischem Wert

Die aktuellen Corona-Fallzahlen sind in vielen Regionen in Franken wieder gestiegen: In mehr als der Hälfte der fränkischen Regionen liegen die aktuellen Infektionszahlen bei mehr als zehn Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Stand: 13. Oktober 2020, 12 Uhr).

In Stadt und Landkreis Schweinfurt und der Stadt Nürnberg liegen die Inzidenzwerte sogar über dem vom Landeskabinett festgelegten Corona-Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen. Mit mehr als 41 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist die Stadt Schweinfurt derzeit trauriger Spitzenreiter. In Nürnberg hat die Stadt aufgrund des kritischen Werts eine ganze Reihe von Maßnahmen erlassen.

Frankens Regionen mit den aktuell höchsten Inzidenzwerten:

Nur drei Regionen unter fünf Corona-Neuinfektionen in Franken

Die Corona-Zahlen in Franken sind insgesamt leicht angestiegen: In nur drei Regionen in Franken liegt der Inzidenzwert der letzten sieben Tage aktuell bei unter fünf Neuinfektionen. Nur die Stadt Ansbach, der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und die Stadt Coburg verzeichneten einen Inzidenzwert von weniger als fünf Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

In diesen fränkischen Regionen sind die Corona-Zahlen am niedrigsten:

Fazit: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Franken wieder angestiegen. Weit mehr als die Hälfte der fränkischen Regionen verzeichnen einen Inzidenzwert von über zehn Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Drei Regionen überschreiten den kritischen Corona-Frühwarnwert. Der Inzidenzwert für ganz Franken liegt aktuell bei 16 Corona-Neuinfektionen.

Rückblick zum Stand vom 28.09.2020: Drei Landkreise sind fast ohne Neuinfektionen

Aktuelle Corona-Fallzahlen in Franken im wöchentlichen Ticker: In drei Regionen in Franken liegen die Inzidenzwerte der letzten sieben Tage aktuell bei weniger als drei Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Landkreis Bayreuth ist der Wert sogar auf unter eins gesunken.

Corona-Fälle in Franken: Hier sind die Infektions-Zahlen am niedrigsten

Die aktuellen Infektions-Zahlen sind vielerorts in Franken wieder etwas abgeflacht: In über der Hälfte der fränkischen Regionen liegt der Inzidenzwert aktuell bei weniger als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 28. September 2020, 11.30 Uhr) in den letzten sieben Tagen.

In den Landkreisen Bayreuth, Kronach und Erlangen-Höchstadt liegt der Inzidenzwert sogar bei jeweils weniger als drei in der letzten Woche, womit die Landkreise derzeit fast keine Neuinfektionen mehr aufweisen. Im Landkreis Bayreuth ist es sogar weniger als eine Neuinfektion in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner.

In diesen fränkischen Regionen ist der Inzidenzwert aktuell am niedrigsten:

Regionen mit den höchsten Corona-Zahlen in Franken

Jedoch sind die Corona-Zahlen nicht in allen Regionen Frankens derartig niedrig: In sechs Regionen liegt der Inzidenzwert der letzten sieben Tage über 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis Rhön-Grabfeld klettert aktuell sogar über den vom Landeskabinett festgelegten kritischen Wert von 35 hinaus, der als Corona-Frühwarnwert fungiert.

Die Regionen mit den höchsten Inzidenzwerten im Überblick:

Fazit: Insgesamt flacht die Zahl der Neuinfektionen in Franken wieder etwas ab. In über der Hälfte der fränkischen Regionen liegt der Inzidenzwert der letzten sieben Tage bei weniger als zehn Neuinfektionen. Nur ein Landkreis überschreitet derzeit den kritischen Corona-Grenzwert. Der Inzidenzwert für ganz Franken liegt aktuell bei rund 12,5. Im Vergleich: Letzte Woche lag der Wert für alle Regionen in Franken noch bei knapp 15 Neuinfektionen.

