Update vom 08.11.2021, 10.15 Uhr: Inzidenz steigt in Stadt Nürnberg über 200 - Intensivstationen im Landkreis belegt

Das RKI-Dashboard zeigt am Montag, 8.11.2021, wieder einen Anstieg der Inzidenzen in Stadt und Landkreis Nürnberg. In der Stadt liegt der Wert bei 208, im Kreis Nürnberger Land bei 234. Die Intensivstationen in Nürnberg sind zu 78 % ausgelastet, im Nürnberger Land sogar zu 100 %.

Die Krankenhausampel dürfte am Dienstag - wie im Rest Bayerns - auf Warnstufe Rot springen, denn in Bayern sind aktuell lautIntensivregister über 600 Coronapatienten in Intensivbehandlung.

Update vom 22.10.2021, 16.00 Uhr: Sonderimpfaktion in Lauf, Schnaittach, Schwaig und Schwarzenbruck

In der Stadt Nürnberg wurde ein Inzidenzwert am Freitag (22.10.2021) von 154,0 und im Nürnberger Land ein Wert von 93,5 gemeldet. Das Bayerische Rote Kreuzhat gemeinsam mit den Ortsverwaltungen Sonderimpfaktionen in Lauf, Schnaittach, Schwaig und Schwarzenbruck organisiert.

Lauf, Spitalgasse 5, am 27. Oktober von 10.00 bis 14.30 Uhr sowie am 03. November von 15.00 bis 19.30 Uhr

Schnaittach, Mittelschule Simonshofer Str. 57, am 29. Oktober von 15.00 bis 19.30 Uhr sowie am 05. November, 10.00 bis 14.30 Uhr

Schwaig: am 25. Oktober im Bürgersaal Behringersdorf, Norisstr. 19 A sowie am 02. November im Hallenbad Schwaig, Mittelbügweg 15, jeweils von 10.00 bis 14.30 Uhr

Schwarzenbruck, Albrecht-Frister-Sporthalle, Siedlerstr. 2, am 24. Oktober von 13.00 bis 17.00 Uhr

Zu diesen Zeiten können alle Personen ab 12 Jahren ohne Termin vorbeikommen und sich eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem Vakzin von Biontech geben lassen, wo nach drei bis sechs Wochen eine zweite Impfung erfolgen muss. Ob es um eine Erst- oder Zweitimpfung geht und ob die impfwillige Person im Nürnberger Land wohnt, spielt aktuell keine Rolle.

Bei Minderjährigen müssen alle sorgeberechtigten Personen ihre Einwilligung zur Impfung geben. Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss vor Ort bei der Impfung dabei sein und eine schriftliche Vollmacht des eventuell abwesenden Erziehungsberechtigten mitbringen. Bringen Sie bitte Ihren Impfpass sowie, falls es sich um eine Zweitimpfung handelt, alle Dokumente mit, die Sie bei der ersten Impfung erhalten haben.

Achten Sie, wenn Sie eine Zweitimpfung wünschen, bitte selbstständig auf die Einhaltung des korrekten Abstands zur Erstimpfung. Wenn Sei eine Drittimpfungen wünschen, informieren Sie sich bitte zuvor hier und wenden Sie sich ans Impfzentrum.

Außerdem können derzeit alle Interessierten nach Röthenbach ins Impfzentrum kommen und sich dort impfen lassen. Ab dem 01. Oktober ist das Impfzentrum mittwochs von 8.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. Hier wird um Anmeldung gebeten. Durch die eingeschränkten Öffnungszeiten können sonst bei hoher Nachfrage lange Wartezeiten für Unangemeldete entstehen. Das Impfzentrum ist barrierefrei.

