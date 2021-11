Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfährst du die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen findest du auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 11.11.2021, 16 Uhr: Vier infizierte Personen verstorben

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Nürnberg ist wieder gestiegen: Laut aktuellen Informationen des Landratsamtes Nürnberger Land sind eine 67-Jährige aus Altdorf, ein 88-Jähriger aus Altdorf, eine 68-Jährige aus Burgthann und eine 79-Jährige aus Lauf an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt damit 212.

Seit Dienstag sind 280 Neuinfektionen im Kreis Nürnberg hinzugekommen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Nürnberg steigt damit auf 9564. Als genesen gelten 8397 Personen. Die Corona-Ampel steht derzeit auf Rot.

Update vom 10.11.2021, 08.50 Uhr: Inzidenz in Nürnberg steigt über 300

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Nürnberg erneut einen größeren Sprung gemacht: Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 312,7, am Vortag lag dieser noch bei 284,4. Laut Stadt Nürnberg kamen innerhalb der vergangenen 24 Stunden 325 neue Corona-Fälle hinzu.

Im Nürnberger Land sind die Zahlen ebenfalls gestiegen. Die Inzidenz liegt nun bei 282,2, am Vortag war es laut RKI noch 242,5. Im Landkreis sind laut Landratsamt zudem zwei weitere Menschen mit oder am Coronavirus gestorben: Eine 94-Jährige aus Lauf und ein 80-Jähriger aus Schwarzenbruck.

Auch in den Kliniken zeigen die steigenden Zahlen eine Auswirkung. Im Nürnberger Land sind den Zahlen des Divi-Intensivregisters noch immer alle Intensivbetten belegt. In der Stadt Nürnberg sind weitere Corona-Fälle hinzugekommen und aktuell 29 Covid-Patienten in Intensivbehandlung. Die Intensivbetten sind damit zu rund 90 Prozent belegt.

Update vom 09.11.2021, 10.15 Uhr: Sprunghafter Anstieg der Inzidenz in Nürnberg

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag für die Stadt Nürnberg eine Inzidenz von 278. Damit liegt der Wert um 70 höher als noch am Montag. Im Kreis Nürnberger Land ist die Inzidenz hingegen nur leicht gestiegen, hier liegt sie bei 243.

Die Lage der Intensivstationen ist weiter angespannt. Im Kreis Nürnberger Land sind weiter alle Betten belegt, in der Stadt Nürnberg sind noch 25% der Betten frei. Das Klinikum in Lauf an der Pegnitz hatte am Montag einen deutlichen Aufruf veröffentlicht.

Update vom 08.11.2021, 10.15 Uhr: Inzidenz steigt in Stadt Nürnberg über 200 - Intensivstationen im Landkreis belegt

Das RKI-Dashboard zeigt am Montag, 8.11.2021, wieder einen Anstieg der Inzidenzen in Stadt und Landkreis Nürnberg. In der Stadt liegt der Wert bei 208, im Kreis Nürnberger Land bei 234. Die Intensivstationen in Nürnberg sind zu 78 % ausgelastet, im Nürnberger Land sogar zu 100 %.

Die Krankenhausampel dürfte am Dienstag - wie im Rest Bayerns - auf Warnstufe Rot springen, denn in Bayern sind aktuell lautIntensivregister über 600 Coronapatienten in Intensivbehandlung.

Das Impfzentrum in Nürnberg bereitet sich indessen auf einen neuen Ansturm, auch wegen der Boosterimpfungen, vor. Dort fährt man jetzt den Betrieb wieder hoch.

