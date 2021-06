Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 09.06.2021, 16.30 Uhr: Neue Lockerungen in der Stadt Nürnberg

Die Inzidenz in der Stadt Nürnberg ist heute bei 39. Im Nürnberger Land ist sie bei 22. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg lag bis zum Dienstag, 8. Juni 2021, an fünf Tagen hintereinander unter einem Wert von 50. Dies ermöglicht nach der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Lockerungen im Stadtgebiet ab Donnerstag, 10. Juni 2021.

In Nürnberg besteht weiterhin ein stadtweites Verkaufsverbot von offenen alkoholischen Getränken „To go“ und ein Alkoholkonsumverbot an bestimmten Örtlichkeiten, die die Stadt festsetzt. Betroffen sind der Köpfleinsberg, der Tiergärtnertorplatz und der Kornmarkt, jedoch nicht gastronomische Außenflächen wie Biergärten oder Terrassen.

Ab Donnerstag, 10. Juni 2021, ergeben sich folgende Regelungen:

Es dürfen sich zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen.

Geplante öffentliche Veranstaltungen wie Geburtstags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen oder Vereinssitzungen sind wieder erlaubt. Es dürfen sich draußen bis 100 Personen treffen, drinnen 50.

Der Handel wird allgemein geöffnet.

Gastwirtschaften dürfen in der Innen- und Außengastronomie bis maximal 24 Uhr öffnen.

Zimmer können künftig an alle Gäste vergeben werden, die sich nach den neuen allgemeinen Kontaktbeschränkungen zusammen in einer Wohneinheit aufhalten dürfen.

Wirtschaftliche Veranstaltungen wie Kongresse oder Tagungen sind unter den gleichen Voraussetzungen wie kulturelle Veranstaltungen zugelassen.

Unter freiem Himmel sind höchstens 500 Besucherinnen und Besucher einschließlich geimpfter und genesener Personen mit festen Sitzplätzen zugelassen. Kulturelle Veranstaltungen sind drinnen wie draußen möglich.

Die städtischen Museen sind weiterhin geöffnet.

Mit der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Samstag, 5. Juni 2021, wird die generelle Maskenpflicht im Tiergarten der

Stadt Nürnberg aufgehoben.

Stadt Nürnberg aufgehoben. Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Stadt- und Gästeführungen, Spielbanken, Spielhallen und Wettannahmestellen ist es erlaubt, mit Infektionsschutzkonzept wieder zu öffnen. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Freibäder und Hallenbäder sind für Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Terminbuchung geöffnet. Geschlossen sind das Katzwangbad und das Nordostbad.

Feiern auf öffentlichen Plätzen und in Anlagen wie Parks und Grünanlagen ist weiterhin untersagt. Öffentliche Grillplätze dürfen nun wieder genutzt werden.

Bei Gottesdiensten ist Gemeindegesang wieder erlaubt, drinnen mit FFP2-Maske.

Präsenzunterricht findet für alle Schulen in allen Jahrgangsstufen an allen Schularten wieder ohne Mindestabstand statt.

Die Hochschulen können Vorlesungen und Seminare als Präsenzveranstaltungen anbieten.

Bei Alten- und Pflegeheimen entfällt grundsätzlich die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher.

Kindertagestätten und die Kindertagespflege kehren wie die Schulen zum Regelbetrieb zurück.

Update vom 08.06.2021, 22 Uhr: Ein weiterer Todesfall in Nürnberg

Am heutigen Tag sind 2 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu vermelden, aus Neunkirchen (1) und Röthenbach (1). Ein Fall aus Schwarzenbruck wurde nachträglich gelöscht. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Nürnberger Land liegt somit bei 7417. 7056 Personen gelten als genesen.

Das Nürnberger Land betrauert den Tod einer 78-Jährigen aus Schwaig. Die Zahl der mit oder am Corona-Virus verstorbenen Personen steigt damit auf 190. Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz beträgt 29,3. Für die Stadt Nürnberg ist die Inzidenz heute bei 37.

Update vom 07.06.2021, 21.30 Uhr: Keine Maskepflicht mehr Tiergarten Nürnberg

Die aktuelle Inzidenz für die Stadt Nürnberg beträgt 34 und für das Nürnberger Land 32.

Mit der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Samstag, 5. Juni 2021, wird nun die generelle Maskenpflicht im Tiergarten der Stadt Nürnberg aufgehoben. Lediglich am Eingang, in den öffentlich zugänglichen Gebäuden und auf den Laufwegen der Gastronomiebetriebe müssen Besucherinnen und Besucher noch eine FFP2-Maske tragen.

„Es freut uns sehr“, sagt Bürgermeister Christian Vogel, „dass unsere Zoogäste jetzt wieder ihren Besuch ohne Maske in unserem schönen, großen Tiergarten genießen können.“ Die Stadt Nürnberg hat sich mehrfach bei der Landesregierung dafür eingesetzt, die Zoos in den Außenanlagen von der Maskenpflicht zu entbinden.

Weiterhin ist es für den Tiergartenbesuch zwingend notwendig, sich vorher kostenfrei online unter www.tiergarten.nuernberg.de zu registrieren. Aufgrund der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz sind kein negativer Corona-Test oder kein Nachweis über eine vollständige Impfung mehr erforderlich.

Update vom 04.06.2021, 15 Uhr: Inzidenzen sinken weiter - Präsenzunterricht ab Montag

Die Inzidenzen in Stadt und Landkreis Nürnberg befinden sich im Sinkflug. Heute ist die Inzidenz im Nürnberger Land bei 33 und in der Stadt bei 45.

Die aktuelle positive Entwicklung der Infektionszahlen in Nürnberg erlaubt im Schulbereich folgende Öffnungsschritte ab dem Montag, 7. Juni 2021:

Es gilt Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter für alle Jahrgangsstufen in allen Schularten.

Ab Montag, 7. Juni 2021, ist außerdem für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) verpflichtend.

Die Kindertageseinrichtungen befinden sich ab Montag, 7. Juni, weiterhin im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, dass alle Kinder ihre Kita und ihre Tagespflegeeinrichtung wieder besuchen können, bei Schulkindern auch unabhängig davon, ob sie am jeweiligen Tag Präsenzunterricht haben.

Ab Montag, 7. Juni, stellt der Freistaat Bayern nun auch für Kindergärten und Kinderkrippen sowie für die Tagespflege kostenlose Selbsttests für nicht eingeschulte Kinder zur Verfügung.

Update vom 01.06.2021, 12.00 Uhr: Zusätzliche Lockerungen im Nürnberger Land

Im Nürnberger Land liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 39,2. Da bereits am Vortag der Grenzwert von 50 zum fünften Tag in Folge unterschritten wurde, konnten die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Wie das Landratsamt nun mitteilte, hat das bayerische Gesundheitsministerium nun auch seine Zustimmung zu einigen zusätzlichen Lockerungen erteilt.

Konkret bedeutet das: Zusätzlich zu den gestern verkündeten Lockerungen entfällt in einigen Bereich die Testpflicht. Für die folgenden Angebote ist ab Mittwoch (02.06.2021) kein negativer Corona-Test mehr nötig:

Besuch der Außengastronomie (auch eine vorherige Terminbuchung ist nicht mehr notwendig )

(auch eine vorherige Terminbuchung ist ) Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos

Besuch von Kulturveranstaltungen oder Sportveranstaltungen im Freien mit maximal 250 Zuschauern ( feste Sitzplätze nötig )

im Freien mit maximal 250 Zuschauern ( ) Nutzung von Seilbahnen, der Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, der touristischen Bahnverkehre, der touristischen Reisebusverkehre sowie die Teilnahme bei Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Nutzung von Außenbereichen von medizinischen Thermen

Ausübung von kontaktfreiem Sport oder Kontaktsport mit maximal 25 Personen, kontaktfreier Sport in Fitnessstudios mit FFP2-Maskenpflicht (außer beim Sport selbst) und Mindestabstand

mit maximal 25 Personen, kontaktfreier Sport mit FFP2-Maskenpflicht (außer beim Sport selbst) und Mindestabstand Besuch von Freibädern nach vorheriger Terminbuchung

Die Testpflicht gilt jedoch weiterhin für den Besuch von Fitnessstudios sowie Sportveranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Zuschauern (ebenfalls feste Sitzplätze nötig). Wer in einem Hotel, auf einem Campingplatz oder anderen Beherberungsbetrieben übernachten möchte, braucht außerdem bei der Anreise und anschließend alle weitere 48 Stunden einen negativen Corona-Test.

Auch bei der Kontaktnachverfolgung im Landkreis gibt es eine Neuerung: Wer kein Smartphone besitzt, kann ab sofort trotzdem die Luca-App nutzen - und zwar mit einem Schlüsselanhänger. Bisher wird die App zum Beispiel in Gastronomiebetrieben zur Kontaktverfolgung genutzt. Dabei scannt man mit dem Handy den QR-Code der Gaststätte oder der Gastwirt scannt den QR-Code des Gastes aus der App. So werden automatisch für den Fall einer Infektion, die Kontaktdaten erfasst.

Mit den neuen Schlüsselanhängern ist das auch ohne Smartphone möglich: Der Gastwirt muss nur den QR-Code auf dem Anhänger einscannen. Zuvor ist lediglich eine einmalige Registrierung im Internet nötig. Die Schlüsselanhänger gibt es kostenlos in den Rathäusern, dem Landratsamt und bei den Heimatzeitungen. Alternativ können sie auch per Post verschickt werden.

