Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 25.08.2021, 20 Uhr: Verschärfte Corona-Regeln in der Stadt Nürnberg

Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen in Nürnberg zu weiteren Einschränkungen. Das Robert Koch-Institut meldet am heutigen Mittwoch, 25. August 2021, einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 58,3. Ab Freitag, 27. August 2021, 0.00 Uhr, werden folgende weitere Einschränkungen wirksam:

Verschärfung der allgemeinen Kontaktbeschränkung: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum ist nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Kinder bis zum 14. Geburtstag dieser Haushalte, Geimpfte und Genesene werden hierbei nicht mitgezählt.

Öffentliche und private Veranstaltungen und Feiern: Die maximale Personenzahl bei anlassbezogenen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird auf 25 halbiert, unter freiem Himmel sind maximal 50 Personen erlaubt. Bei öffentlichen Veranstaltungen werden geimpfte und genesene Personen mitgezählt; bei privaten Veranstaltungen werden geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt. Kinder bis zum 14. Geburtstag werden sowohl bei öffentlichen als auch privaten Veranstaltungen nicht mitgezählt.

Update vom 25.08.2021, 06.30 Uhr: Nürnbergs Inzidenz erneut gestiegen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Inzidenz in Nürnberg am Mittwoch (25. August 2021) bei 58 und ist im Vergleich zum Vortag (52) nochmals gestiegen. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert noch bei 37.

Im Landkreis liegt die Inzidenz heute bei 23. Seit Montag (23. August 2021) greifen ab einer Inzidenz von 35 die "3G-Regeln".

Update vom 24.08.2021, 07.15 Uhr: Inzidenz in Nürnberg wieder leicht gestiegen

Am Dienstag (24. August 2021) liegt die Inzidenz der Stadt Nürnberg nach Angaben des RKI bei 53 und ist im Vergleich zum Vortag (52) leicht gestiegen. Da die Inzidenz weit über dem neuen relevanten Grenzwert von 35 liegt, greifen in der Stadt Nürnberg nun auch die 3G-Regeln. Das geht aus einer Mitteilung auf der Website des Stadtportals hervor.

Im Landkreis Nürnberger Land ist die Inzidenz von diesem Wert noch weit entfernt und liegt bei 22.

Update vom 23.08.2021, 08.15 Uhr: Nürnberg überschreitet nächsten Schwellenwert

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts überschreitet die Stadt Nürnberg am Montag (23. August 2021) den nächsten Schwellenwert. Wo am Sonntag (22. August 2021) die Inzidenz noch bei 47 lag, liegt sie am Montagmorgen bei 52. Sollte der Schwellenwert von 50 drei Tage in Folge überschritten sein, muss die Bevölkerung mit Verschärfungen der Corona-Regeln rechnen.

Am Montag treten zudem neue Corona-Regeln in Kraft. Unter anderem ist nun der Schwellenwert von 35 schon relevant.

Update vom 21.08.2021, 13 Uhr: Inzidenz steigt auf 45,5 - neue Einschränkungen ab Montag

Gestiegene Corona-Infektionszahlen führen auch in Nürnberg zu Einschränkungen. Das Robert Koch-Institut meldet am heutigen Samstag, 21. August 2021, einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 45,5. Durch die Änderung der 13. Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV), mit der die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom 10. August 2021 umgesetzt werden, werden ab Montag, 23. August 2021, 0.00 Uhr, einige Einschränkungen wirksam.

Ab Montag gilt in Bayern bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist und keine Symptome aufweist, darf ohne Zugangsbeschränkungen bestimmte Einrichtungen besuchen, an Veranstaltungen teilnehmen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Update vom 20.08.2021, 10.25 Uhr: Inzidenz nochmals gestiegen

In der Stadt Nürnberg scheint keine Besserung der Corona-Zahlen in Sicht zu sein. Am Freitag (20. August 2021) ist die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts nochmals von 43 auf 47 gestiegen. Nach Einschätzungen des RKI hat die vierte Corona-Welle begonnen. Besonders betroffen ist die jüngere Bevölkerung, heißt es seitens des Instituts.

Der Landkreis Nürnberger Land liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 15. Auch hier ist der Wert gestiegen, allerdings nur minimal - am Donnerstag lag er bei 14.

Da in der Stadt die Inzidenz nun den dritten Tag in Folge über dem neuen, wichtigen Grenzwert von 35 liegt, müssten am Sonntag (22. August 2021) härtere Corona-Regeln in Kraft treten. Allerdings macht die letzte Bund-Länder-Konferenz die Situation recht undurchsichtig. Demnach sollen die neuen Regeln ab Montag (23. August 2021) gelten. Diese müssen jedoch noch von den Ländern durch Verordnungen und Verfügungen umgesetzt werden, was in Bayern bislang noch nicht geschehen ist.

Ab dem Grenzwert von 35 gilt dann vor allem für Ungeimpfte eine Testpflicht in jeglichen Innenräumen.

Update vom 19.08.2021, 07.30 Uhr: Inzidenz nähert sich 50 - bald Verschärfungen?

Bereits von Dienstag (17. August 2021) auf Mittwoch (18. August 2021) überschritt die Inzidenz in der Stadt Nürnberg mit einem Anstieg der Inzidenz von 32 auf 37 einen wichtigen Inzidenzwert. Am Donnerstag (19. August 2021) hat sich die Lage nochmals verschlechtert.

Die Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts nun bei 43 und nähert sich dem nächsten Grenzwert von 50. Sollte der Fall eintreten, dass der Wert von 50 für mehrere aufeinanderfolgende Tage erreicht oder gar überschritten wird, drohen der Stadt Nürnberg erneut Verschärfungen der Corona-Regeln. Im Landkreis Nürnberg Land liegt die Inzidenz unterdessen bei 14.

Update vom 18.08.2021, 20.00 Uhr: Inzidenz über 35 - Einschränkungen ab Sonntag möglich

Die Inzidenz in der Stadt Nürnberg liegt am Mittwoch bei 37,4 - und damit erstmals über dem Schwellenwert von 35. Wie die Stadt mitteilte, könnten dadurch ab Sonntag (22. August) Einschränkungen in Kraft treten. Dies wäre der Fall, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 35 bleibt.

"Konkrete Einzelheiten regelt das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mit der Aktualisierung der 13. Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung, die im Laufe dieser Woche erwartet wird", heißt es von der Stadt. Bei der Bund-Länder-Konferenz Anfang August wurden bereits Corona-Einschränkungen besprochen. Wie genau diese in Bayern umgesetzt werden, ist aber derzeit noch unklar.

Ab dem 23. August soll die Testpflicht ab einer Inzidenz von 35 bundesweit gelten, bis dahin werden daher neue Regeln von der bayerischen Staatsregierung erwartet.

Update vom 18.08.2021, 11.00 Uhr: Nürnberg überschreitet Schwellenwert - bald Verschärfungen?

Die Inzidenz in der Stadt Nürnberg steigt kontinuierlich an. Heute beträgt sie 37 und ist damit über dem Schwellenwert von 35. Vor einer Woche war die Inzidenz in der Stadt noch bei 22. Bleibt die Inzidenz weiterhin so hoch, könnte es Verschärfungen in der Stadt geben. Ab 23. August gilt in Deutschland dann: 35 ist die neue 50. Ungeimpfte müssen dann beispielsweise bei einem Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorlegen.

Im Kreis Nürnberg beträgt die Inzidenz aktuell 15 und ist damit im Vergleich zum Vortag (12) ebenfalls gestiegen.

Update vom 12.08.2021, 19.45 Uhr: Stadt Nürnberg mit höchster Inzidenz in Mittelfranken

Seit fast zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg stetig angestiegen. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 23,3. Im Vergleich zum Vortag sind 27 weitere Menschen positiv auf Corona getestet worden.

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist dagegen wieder leicht gesunken, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Insgesamt werden aktuell 15 Corona-positive Menschen stationär behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation. Grund zur Sorge ist die gestiegene Inzidenz derzeit noch nicht. Erst ab dem Schwellenwert von 35 würden laut den neuen Corona-Beschlüssen neue Beschränkungen in Kraft treten.

Im Nürnberger Land ist die Corona-Lage dagegen entspannter. Das Landratsamt meldete eine Neuinfektion, die Inzidenz liegt laut RKI bei 10.

Update vom 11.08.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz auf 22 gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg steigt seit einer Woche kontinuierlich an. Noch am Mittwoch vor einer Woche (04. August 2021) lag die Inzidenz bei 13, nun (11. August 2021) liegt sie bei 22. Bislang ist der leichte Anstieg noch kein Grund zur Sorge. Allerdings sind mit dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag (10. August 2021) neue Corona-Beschlüsse auf den Weg gebracht worden - unter anderem, dass ab einer Inzidenz von 35 für eine bestimmte Personengruppe eine Test-Pflicht in Innenräumen gilt.

Im Landkreis Nürnberger-Land liegt die Inzidenz derzeit bei 9.

Vorschaubild: © Birgit Böllinger / Pixabay