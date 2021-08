Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 12.08.2021, 19.45 Uhr: Stadt Nürnberg mit höchster Inzidenz in Mittelfranken

Seit fast zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg stetig angestiegen. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 23,3. Im Vergleich zum Vortag sind 27 weitere Menschen positiv auf Corona getestet worden.

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist dagegen wieder leicht gesunken, wie die Stadt Nürnberg mitteilte. Insgesamt werden aktuell 15 Corona-positive Menschen stationär behandelt, drei davon liegen auf der Intensivstation. Grund zur Sorge ist die gestiegene Inzidenz derzeit noch nicht. Erst ab dem Schwellenwert von 35 würden laut den neuen Corona-Beschlüssen neue Beschränkungen in Kraft treten.

Im Nürnberger Land ist die Corona-Lage dagegen entspannter. Das Landratsamt meldete eine Neuinfektion, die Inzidenz liegt laut RKI bei 10.

Update vom 11.08.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz auf 22 gestiegen

Die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg steigt seit einer Woche kontinuierlich an. Noch am Mittwoch vor einer Woche (04. August 2021) lag die Inzidenz bei 13, nun (11. August 2021) liegt sie bei 22. Bislang ist der leichte Anstieg noch kein Grund zur Sorge. Allerdings sind mit dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag (10. August 2021) neue Corona-Beschlüsse auf den Weg gebracht worden - unter anderem, dass ab einer Inzidenz von 35 für eine bestimmte Personengruppe eine Test-Pflicht in Innenräumen gilt.

Im Landkreis Nürnberger-Land liegt die Inzidenz derzeit bei 9.

Update vom 15.07.2021, 18.45 Uhr: Mehr als 500 000 Impfungen und weitere Impfangebote

Es geht deutlich voran: Ende April waren 171 000 Impfungen, Ende Mai

301 000 und Ende Juni 450 000 Impfungen in Nürnberg verabreicht

worden. Am Mittwoch, 14. Juli 2021, hat die Stadt die Marke

von 500 000 übersprungen und liegt jetzt bei 501 338 in Nürnberg

verabreichten Impfungen. 221 623 Personen sind in Nürnberg nun bereits vollständig geimpft.

Zusätzlich wird die Stadt ihre Impfangebote nochmals ausweiten. Besonders im Fokus steht dabei die Altersgruppe der 16- bis 30-Jährigen.

Impfungen künftig auch ohne Termine

Die Terminbuchungen im Bayerischen Impfportal bleiben alle bestehen. Erhält man eine Einladung zur Terminbuchung, kann diese wie bisher gebucht werden. Zusätzlich sind ab sofort Erstimpfungen im Impfzentrum in der Messehalle 3 C in der Zeit von 8 bis 16 Uhr am Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und an den „langen Tagen“ Dienstag und Donnerstag von 7 bis 20 Uhr auch ohne vorherige Registrierung und Termin möglich.

In der Filiale City Point ist dies bis auf sonntags an allen Tagen der Woche von 9 bis 18 Uhr möglich, in der Alten Kfz- Zulassungsstelle von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Je nach Auslastung muss mit Wartezeit gerechnet werden. Das Mitbringen eines Impfpasses ist sinnvoll, aber nicht erforderlich.

Vor Ort wird eine Impfdokumentation in Papierform sowie zusätzlich ein digitaler Impfnachweis erstellt. Zudem ist die Wohnortbindung aufgehoben. Impfinteressierte können sich künftig auch stadt-, landkreis- und bundeslandübergreifend impfen lassen.

Flexible Terminierung der zweiten Impftermine

Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, den Zweittermin zur Impfung mit zum Beispiel den m-RNA-Impfstoffen BioNTech oder Moderna bei dem Erstimpftermin individuell vor Ort einzubuchen. So kann die Zweitimpfung mit BioNTech zwischen drei und sechs Wochen und die Zweitimpfung mit Moderna nach vier bis sechs Wochen im Impfzentrum durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums eingebucht werden. Ist eine Erstimpfung mit AstraZeneca erfolgt und man wünscht eine Zweitimpfung mit einem m-RNA-Impfstoff, kann diese ab vier Wochen erfolgen.

Auf diese Art und Weise kann unkompliziert ein kompletter Impfschutz für Urlaubsreisen und Freizeitveranstaltungen erworben werden. Es ist zu beachten, dass diese flexible Buchung der Impfabstände leider noch nicht im Bayerischen Impfportal vorgenommen werden kann.

Es können auch Erst- und Zweitimpfungen von niedergelassenen Ärzten und Impfzentren in Kombination vorgenommen werden, das heißt, wer eine Erstimpfung beim Hausarzt erhalten hat, kann die Zweitimpfung in den Impfstellen der Stadt Nürnberg erhalten. Alternativ kann eine Verschiebung des zweiten Impftermins bei der Termin-Hotline des Nürnberger Impfzentrums unter 09 11 / 14 89 82 43 erfolgen.

Einsatz Impfbus

Ergänzend sind in Nürnberg weitere Sonderimpfaktionen in Vorbereitung. So sind Impfungen mit mobilen Teams zum Beispiel vor Geschäften, auf Märkten oder bei Sportveranstaltungen in Planung. Ab voraussichtlich nächster Woche wird der Impfbus durch Nürnberg touren, Interessierte werden gebeten, die Pressemitteilungen der Stadt Nürnberg unter www.presse.nuernberg.de, das Stadtportal unter www.nuernberg.de oder die städtischen Angebote auf Twitter, Telegram, Facebook oder Instagram zu verfolgen. Dort werden die Standorte des Impfbusses tagesaktuell eingestellt. Das Mitbringen eines Impfpasses ist sinnvoll, aber nicht erforderlich. Vor Ort wird zusätzlich ein digitaler Impfnachweis erstellt. Dies teilte die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit.

Vorschaubild: © Adobe Stock/ansi29