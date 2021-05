Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 21.05.2021 15.45 Uhr: Weitere Lockerungen im Kreis Nürnberg

Der Landkreis Nürnberger Land liegt bei der 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut seit fünf Tagen unter dem Wert von 100. Während einige Regelungen automatisch in Kraft treten, bedarf es in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Außengastronomie, bestimmten kulturellen und touristischen Angeboten sowie für Fitnessstudios und Schwimmbäder dem Einvernehmen des Ministeriums. Die Genehmigung für die nachstehenden Bereiche wurde nun erteilt, die Regelungen treten somit ab Samstag, 22. Mai in Kraft:

Außengastronomie: Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung und Erfassung der Kontaktdaten. Eine Testpflicht (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) besteht, wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen.

Kultur: Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos dürfen mit Testpflicht öffnen (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt).

Kulturveranstaltungen im Freien mit maximal 250 Zuschauern und festen Sitzplätzen sind möglich. Es besteht eine Testpflicht für Besucher*innen.

Sport: Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist mit einer Testpflicht für alle Teilnehmenden (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) möglich. Fitnessstudios dürfen mit Testpflicht für kontaktfreien Sport unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts öffnen. Es gelten Abstandsregeln und FFP2-Maskenpflicht (außer beim Sport selbst). Der Besuch von Sportveranstaltungen im Freien (Freiluftstadien mit überdachten

Zuschauerplätzen) ist für bis zu 250 Zuschauer*innen gestattet.

Voraussetzung sind feste Sitzplätze und es besteht Testpflicht.

Übernachtungsangebote: Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen dürfen auch zu touristischen Zwecken öffnen.

Gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen, die im Rahmen des Übernachtungsangebots stattfinden sind zulässig. Auch Kur-, Therapie- und Wellnessangebote sind erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden ein negatives Testergebnis nachweisen können.

(Touristische) Freizeitangebote: Freibäder können unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts öffnen. Besucher*innen benötigen einen Termin und ein negatives Testergebnis (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt).

Auch der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist mit Testpflicht für Kund*innen (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) erlaubt.

Laien- und Amateurensembles: Musikalische und kulturelle Proben bei denen mehrere Personen zusammenwirken sind erlaubt.

Update vom 20.05.2021, 16.45 Uhr: Neue Corona-Regelungen ab Samstag im Nürnberger Land

Das Robert Koch-Institut meldet für das Nürnberger Land am Donnerstag, 20. Mai mit einer 7-Tage-Inzidenz von 67,9 den fünften Tag in Folge einen Wert von unter 100. Auf Basis der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten damit ab Samstag, 22. Mai, 0.00 Uhr, neue Regelungen für den Landkreis. Während einige Regelungen automatisch in Kraft treten, bedarf es in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Außengastronomie, bestimmten kulturellen und touristischen Angeboten sowie für Fitnessstudios und Schwimmbäder dem Einvernehmen des Ministeriums. Dies wurde vom Landratsamt bereits beantragt, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht genehmigt.

Folgende Regelungen gelten automatisch ab Samstag, 22. Mai.

Kontaktbeschränkungen: Treffen zwischen zwei Hausständen mit maximal 5 Personen sind wieder erlaubt. Die zu den Hausständen dazugehörigen Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit.

Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr entfällt.

Einkaufen: Lebensmittelgeschäfte, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln, Buchhandlungen, Blumenläden, Gartenmärkte, Tierbedarf und Futtermittel sowie der Großhandel sind geöffnet. Der übrige Einzelhandel darf weiterhin mit vorheriger Terminbuchung (Click & Meet) öffnen. Kontaktdaten müssen erfasst werden. Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr nötig.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure dürfen weiterhin öffnen. Auch Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege sowie Kosmetik-, Massage- und Tattoo-Studios dürfen ihrer Tätigkeit wieder nachgehen. Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr nötig. Das Personal muss nur noch eine medizinische Maske tragen. Für Kund*innen gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht.

Sport: Es ist nur kontaktfreier Sport unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen erlaubt (2 Hausstände, jedoch nicht mehr als 5 Personen). Darüber hinaus ist Sport unter freiem Himmel in Gruppen mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Dazugehörige Trainer*innen benötigen keinen negativen Corona-Test.

Kultur: Bibliotheken und Archive bleiben wie bisher geöffnet. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten dürfen nach entsprechender Terminbuchung für Besucher*innen geöffnet werden. Es gelten Abstandsregeln und FFP2-Maskenpflicht. Ein negatives Corona-Test-Ergebnis ist nicht nötig.

Schule: Die Schulen befinden sich bis zum 6. Juni in den Pfingstferien.

Weitere Informationen zum Schulbetrieb sind unter https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6416, zu finden.

Kindertagesbetreuung: Für Kindertageseinrichtungen und -pflegestellen sowie Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb. Dies bedeutet, dass die Einrichtungen alle Kinder in festen Gruppen betreuen können. Individuelle Schließzeiten der Einrichtungen bleiben davon unberührt.

Außerschulische Bildung: Grundsätzlich wieder in Präsenzform gestattet sind außerschulische Bildungsangebote (1,5 m Abstand und Maskenpflicht am Platz). Auch Instrumental- und Gesangsunterricht ist in Präsenzform als Einzelunterricht wieder möglich (2 m Mindestabstand).

Außengastronomie: Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung und Erfassung der Kontaktdaten. Eine Testpflicht (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) besteht, wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen.

Kultur: Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kino dürfen mit Testpflicht öffnen (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt).

Kulturveranstaltungen im Freien mit maximal 250 Zuschauern und festen Sitzplätzen sind möglich. Es besteht eine Testpflicht für Besucher*innen.

Sport: Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel ist mit einer Testpflicht für alle Teilnehmenden (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) möglich. Fitnessstudios dürfen mit Testpflicht für kontaktfreien Sport unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts öffnen. Es gelten Abstandsregeln und FFP2-Maskenpflicht (außer beim Sport selbst). Der Besuch von Sportveranstaltungen im Freien (Freiluftstadien mit überdachten

Zuschauerplätzen) ist für bis zu 250 Zuschauer*innen gestattet.

Voraussetzung sind feste Sitzplätze und es besteht Testpflicht.

Übernachtungsangebote: Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen dürfen auch zu touristischen Zwecken öffnen.

Gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen, die im Rahmen des Übernachtungsangebots stattfinden sind zulässig. Auch Kur-, Therapie- und Wellnessangebote sind erlaubt. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden ein negatives Testergebnis nachweisen können.

(Touristische) Freizeitangebote: Freibäder können unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts öffnen. Besucher*innen benötigen einen Termin und ein negatives Testergebnis (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt).

Auch der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist mit Testpflicht für Kund*innen (negatives Ergebnis höchstens 24 Stunden alt) erlaubt.

Laien- und Amateurensembles: Musikalische und kulturelle Proben bei denen mehrere Personen zusammenwirken sind erlaubt.

Elektrische Heizungen in der Außengastronomie

Die Stadt Nürnberg verlängert die infolge der Corona-Pandemie ausnahmsweise erteilte Erlaubnis zur Nutzung elektrischer Heizungsvorrichtungen für die Außengastronomie im öffentlichen Raum und auf städtischen Grundstücken bis zum 31. Dezember 2021. Dazu gehören zum Beispiel Terrassenheizungen, Heizstrahler oder Heizpilze. Der Stadtrat hat dies in seiner Sitzung am gestrigen Mittwoch, 19. Mai 2021, mit großer Mehrheit beschlossen. Gasbetriebene Heizungsanlagen sind aus Gründen des Brandschutzes jedoch verboten.

Update vom 20.05.2021, 07.20 Uhr: Corona-Lockerungen im Nürnberger Land

Die Corona-Regeln im Nürnberger Land können ab Samstag (22.05.2021) gelockert werden. Am Donnerstag liegt der Inzidenzwert der Region zum fünften Tag in Folge unter 100. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert nochmals gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 67,9 (Vortag: 87).

Wie das Landratsamt Nürnberger Land bereits am Mittwoch (19.05.2021) angekündigt hatte, muss nun das Gesundheitsamt eine Prognose treffen, ob das Infektionsgeschehen auch stabil ist. Ist es wahrscheinlich, dass die Inzidenz in den kommenden Tagen so bleibt oder weiter sinkt, wird das Bayerische Gesundheitsministerium informiert und kann die Einverständnis für Lockerungen geben.

Neben der Lockerung der Kontaktbeschränkungen und dem Ende der Ausgangssperre, dürfte auch die Außengastronomie wieder öffnen. Landrat Armin Kroder hofft daher auf eine schnelle Rückmeldung vom Ministerium. "Wir vertrauen darauf, dass diese schnell erfolgt und damit eine Öffnung der Außengastronomie zu den Pfingstferien möglich gemacht wird", so Kroder.

In der Stadt Nürnberg ist die Inzidenz dagegen wieder gestiegen. Das RKI meldet am Donnerstag einen Wert von 100,3 (Vortag: 97). Zuvor war die Tendenz noch sinkend, nun verzögern sich mögliche Lockerungen vorerst. Am Mittwoch hatte die Stadt noch angekündigt, dass die Öffnung der Freibäder für die Woche nach Pfingsten vorbereitet wird. Es war von frühestens dem 26. Mai die Rede, der Kartenverkauf wäre am 25. Mai gestartet.

Nun heißt es jedoch erneut: Abwarten. Über das genaue Öffnungsdatum, den Ticketkauf und die Hygieneregeln wird vor Beginn der Saison auf der Webseite von NürnbergerBad informiert.

Update vom 19.05.2021, 08.40 Uhr: Erster Tag unter 100 - Inzidenz in Nürnberg gesunken

Am Mittwoch (19. Mai 2021) weist das Robert Koch-Insitut für die Stadt Nürnberg eine Inzidenz von 97 aus. Damit ist die Stadt seit einer Wocher erstmals unter dem Grenzwert von 100 - Tendenz aktuell sinkend.

Auch im Landkreis Nürnberger Land befindet sich die Inzidenz im Sinkflug. Hier liegt der Wert am Mittwoch bei 87.

Update vom 18.05.2021, 18.30 Uhr: Inzidenzen sinken weiter in Kreis und Stadt Nürnberg

Über das Wochenende und den heutigen Tag teilt das Landratsamt Nünrberger Land 25 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Nürnberger Land liegt somit bei 7200. 6543 Personen gelten als genesen. Die Zahl der mit oder am Corona-Virus verstorbenen Personen bleibt unverändert bei 188. Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz beträgt 86,07. Sie ist mit diesem Wert wieder etwas niedriger als zum Vortag (92).

Stand Dienstag, 18. Mai, wurden im Landkreis Nürnberger Land insgesamt 79.617 Impfungen durch das Impfzentrum, die Krankenhäuser und die Hausärzte durchgeführt. Davon waren 63.252 Erst- und 16.365 Zweitimpfungen. Somit sind, ausgehend von 170.800 Einwohnern, 37,03 % der Bevölkerung zum ersten Mal und 9,58 % zum zweiten Mal geimpft. Im Impfzentrum des Landkreises und dessen beiden Außenstellen hat der Übergang zur Gruppe mit der „erhöhten Priorität“, umgangssprachlich Gruppe 3 genannt, begonnen. Aktuell werden die letzten Personen aus Gruppe 2 und die ersten aus Gruppe 3 geimpft.

In der Stadt Nürnberg beträgt die Inzidenz heute 106 und ist damit im Vergleich zum Vortag (116) ebenfalls gesunken.

Update vom 17.05.2021, 14.15 Uhr: Inzidenz fünf Tage lang unter 150 - Lockerungen für Nürnberg

In der Stadt Nürnberg ist die Inzidenz seit heute fünf Tage lang unter 150. Sie beträgt am Montag (17. Mai) laut RKI 116,3. Im Nürnberger Land ist sie bei 90,2. Gestern war sie im Nürnberger Land bei 91. Sie ist damit im Landkreis seit zwei Tagen unter 100.

Für die Stadt Nürnberg kommen einige Lockerungen zum Tragen. Ab Mittwoch (19. Mai) kann mit Termin in den Geschäften geshoppt werden. Voraussetzung: die Person ist entweder von Corona genesen, gegen Corona vollständig geimpft oder hat einen negativen Corona-Test.

Ab Dienstag (18. Mai) können die Nürnberger Grund- und Förderschulen wieder im Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht starten. In den Grundschulen werden ab morgen nicht mehr nur die 4. Klassen, sondern auch die Jahrgangsstufen 1 bis 3 wieder wechselnd in Präsenz unterrichtet. In den Förderschulen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen kommen die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht mit Mindestabstand zurück in die Klassenzimmer. Für die Schüler an weiterführenden und beruflichen Schulen gelten weiterhin die bisherigen Regelungen. Ausführliche Informationen werden von der jeweiligen Schule bereitgestellt.

Ebenfalls ab dem morgigen Dienstag können Nürnberger Schulkinder ihren Hort, ihre Kindertageseinrichtung oder ihre Tagespflegestelle wieder regulär besuchen. Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung wechseln für die Schulkinder analog zu den Grundschulen wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb. Zuvor müssen die Eltern von Schulkindern ihren Betreuungsbedarf bei den Einrichtungen anmelden. Schulkinder werden regelmäßig auf eine Coronavirus Infektion getestet. Für jüngere Kinder, die noch nicht in die Schule gehen und einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe besuchen, gilt die Regelung zur Notbetreuung ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 100 zunächst weiter fort.

Andere, größere Lockerungen - wie das Öffnen der Außengastronomie - sind erst ab einer stabilen Inzidenz unter 100 möglich. Einen Überblick, was dann gilt, finden Sie hier: Inzidenz über oder unter 100? Diese Regeln gelten

Update vom 14.05.2021, 15 Uhr: Aktuelle Corona-Lage für Nürnberg

In der Stadt Nürnberg beträgt die Inzidenz heute 147. Am Dienstag, 18. Mai 2021, starten die Nürnberger Grund- und Förderschulen voraussichtlich mit Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht. In den Grundschulen werden dann nicht mehr nur die 4. Klassen, sondern auch die Jahrgangsstufen 1 bis 3 wieder wechselnd in Präsenz unterrichtet. In den Förderschulen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen kommen die Jahrgangsstufen 1 bis 6 im Wechselunterricht mit Mindestabstand zurück in die Klassenzimmer. Voraussetzung für die Schulöffnungen am Dienstag sind weiter sinkende Inzidenzwerte: Nachdem der Schwellenwert 165 in der Stadt Nürnberg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts voraussichtlich am Sonntag, 16. Mai, fünf Tage in Folge unterschritten wird, dürfen ab Dienstag, 18. Mai, die Schulen wieder öffnen. Die Stadt Nürnberg informiert die Schulen, die wiederum die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten über den Wechsel im Unterrichtsbetrieb informieren.

Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Nürnberger Land beträgt am Freitag (14. Mai) 107,1. Das Nürnberger Land beklagt den Tod eines 66-Jährigen aus Henfenfeld. Die Zahl der mit oder am Corona-Virus verstorbenen Personen steigt damit auf 187. Am heutigen Tag sind 66 Neuinfektionen (im Vergleich zu Mittwoch) mit dem Corona-Virus zu vermelden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Nürnberger Land liegt somit bei 7146.

Im Landkreis Nürnberger Land wurden (Stand Freitag 14. Mai) insgesamt 75.364 Impfungen durch das Impfzentrum, die Krankenhäuser und die Hausärzte durchgeführt. Davon waren 60.263 Erst- und 15.101 Zweitimpfungen. Somit sind, ausgehend von 170.800 Einwohnern, 35,28 Prozent der Bevölkerung zum ersten Mal und 8,84 Prozent zum zweiten Mal geimpft. Im Impfzentrum des Landkreises und dessen beiden Außenstellen hat der Übergang zur Gruppe mit der "erhöhten Priorität“, umgangssprachlich Gruppe 3 genannt, begonnen.

Update vom 13.05.2021, 08.00 Uhr: Inzidenzen nach Panne nun valide

Nach einer Datenpanne durch einen Übermittlungsfehler waren die Inzidenzen im Raum Nürnberg diese Woche mehrere Tage nicht valide. Laut Angaben der Stadt Nürnberg treffen die Inzidenzen ab Donnerstag (13. Mai 2021) wieder zu.

So liegt die Inzidenz in der Stadt aktuell bei 144 und im Landkreis bei 112. Da der Kreis Nürnberger Land damit drei Tage über dem Grenzwert von 100 liegt, werden hier wohl bald wieder schärfere Maßnahmen greifen. Im Laufe des Donnerstags wird die Entscheidung darüber bekannt gegeben.

