Aktuelle Corona-Lage in Nürnberg: In unserem News-Ticker informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Region Nürnberg. Hier erfahren Sie die momentanen Einschränkungen, Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie mögliche Lockerungen der Beschränkungen. Fragen rund um die Pandemie und die Entwicklungen in andern fränkischen Städten und Kreisen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Coronavirus.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 14.03.2021, 15.11 Uhr: Dritter Tag über 100 - das ändert sich durch die Notbremse in Nürnberg

Nürnberg muss die "Notbremse" ziehen: Da die Inzidenz am dritten Tag in Folge über 100 liegt (am Sonntag betrug der Wert 112,7), muss die Stadt die Corona-Regeln wieder verschärfen. Die bayerische "Corona-Notbremse" greift.

"Aufgrund der Vorgaben der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten für die Stadt Nürnberg daher ab Dienstag, 16. März 2021, die für einen Inzidenzwert von über 100 geltenden Einschränkungen. Die Stadt hat dabei keinerlei eigenen Ermessensspielraum", so die Stadtverwaltung un einer Pressemitteilung. Oberbürgermeister Marcus König appelliert erneut an die Bevölkerung: „Wir alle müssen uns an die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln halten, um aus dieser schlimmen Situation herauszukommen. Es kommt auf jeden und jede an.“

Für Nürnberg heißt das, dass ab Dienstag die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr wieder in Kraft tritt. Auch die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft werden. Treffen sind dann nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts erlaubt. Der Tiergarten, der erst wieder aufmachen durfte, muss ab Dienstag, 16. März, wieder geschlossen bleiben.

Bereits am Freitag wurde die Entscheidung getroffen, dass alle Schulen in Nürnberg in den Distanzunterricht wechseln. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen. Die Kitas kehren in den Notbetrieb zurück. Diese Regelung gilt für die komplette Woche (15. bis 19. März).

Corona-Notbremse in Nürnberg: Die Maßnahmen im Überblick

In Nürnberg gelten ab Dienstag die folgenden Corona-Regeln, die auch schon vor dene erst kürzlich in Kraft getretenen Lockerungen galten:

Es gilt wieder die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Auch die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft. Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person über 14 Jahren außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

Für die Geschäfte entfällt das Einkaufen mit vorheriger Terminbuchung

(„Click and Meet“).

(„Click and Meet“). Hingegen bleibt weiterhin möglich das Abholen vorbestellter Ware („Click/Call and Collect“).

Geöffnet bleiben Buchhandlungen, Blumenläden, Baumärkte und alle Geschäfte der Grundversorgung.

Symbolbild: Peggy und Marco Lachmann-Anke/ Pixabay.com

Vorschaubild: © Peggy und Marco Lachmann-Anke/ Pixabay.com