Am Sonntag (03.01.2021) gab es von Vormittag bis Abend mehrere Protestaktionen von Corona-Leugnern in Nürnberg, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Im Vorfeld war eine Großdemo mit mehreren 1 000 Menschen von der Stadt Nürnberg zwar verboten worden, dennoch wurden einige "kleinere" Protestaktionen erlaubt.

Nürnberg: Stundenlage Proteste von Querdenkern

Seit Stunden sind die Beamten im Einsatz. Dennoch verliefen die Proteste weitgehend friedlich, so eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de.

Am Hauptmarkt hatten sich circa 300 Menschen am Nachmittag zum Protestieren in Nürnberg getroffen. Bei der Gegendemonstration "Pro Infektionsschutzmaßnahmen", die von der Polizei als Spontanversammlung genehmigt wurde, waren 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Die Gegendemonstranten wurden auf einen separaten Platz verwiesen. Die Beamten sind mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort. Zur aktuellen Stunde (19:40) laufen die Proteste auf dem Jakobsplatz weiter.