Covid-19 in Franken: Die Infektionszahlen in Deutschland sind nach wie vor rückläufig. Die Corona-Maßnahmen werden daher angepasst. So wird die nächtliche Ausgangssperre seit Montag (15. Februar 2021) durch die regionalen Inzidenzwerte bestimmt. Auch Schulen, Kitas, Fahrschulen und Friseursalons sind von den neuen Beschlüssen betroffen. Einen Überblick über die neuen Corona-Maßnahmen gibt es hier.

Zahl der Corona-Fälle in Franken gesunken

Die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens in Franken gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. In den meisten fränkischen Städten und Landkreisen ist die Zahl der Corona-Fälle zuletzt klar gesunken. In beinahe allen Regionen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert mittlerweile deutlich unter der 100-er-Grenze - wie ein Blick auf Frankens Corona-Karte verdeutlicht.

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage.

Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie im Newsticker von inFranken.de.

Update vom 16.02.2021: Inzidenz unter 35 - hier wäre Raum für Corona-Lockerungen

In Franken ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin rückläufig. Einen Wert von unter 50 haben im Augenblick ganze 15 fränkische Regionen (Stand: 16.02.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Unterdessen gilt jedoch eine Inzidenz von 35 als neues Corona-Ziel der Bundesregierung. Diesen Wert weisen am Dienstag immerhin sieben fränkische Regionen auf. In diesen Städten und Landkreisen wäre nach jetzigem Stand Raum für Lockerungen vorhanden.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in ganz Franken weist aktuell die Stadt Schweinfurt auf. Hier liegt die Inzidenz am Dienstag bei gerade einmal 5,62 - das ist aktuell der niedrigste Wert in ganz Deutschland. Die unterfränkische Stadt hat aus diesem Grund bereits entsprechende Lockerungen in Aussicht gestellt.

Auf Platz zwei folgt der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dort beträgt der Corona-Wert 22,17. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 25,25 - gibt es im Augenblick im Landkreis Roth. In den Landkreisen Schweinfurt (28,59), Erlangen-Höchstadt (29,14) und Bad Kissingen (31,00) sowie in der Stadt Erlangen (33,77) liegt der Inzidenzwert ebenfalls unterhalb der Zahl 35.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Schweinfurt: 5,62 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 22,17 Landkreis Roth: 25,25 Landkreis Schweinfurt: 28,59 Landkreis Erlangen-Höchstadt: 29,14 Landkreis Bad Kissingen: 31,00 Stadt Erlangen: 33,77

Höchste Inzidenz: Im Landkreis Wunsiedel gibt es frankenweit die meisten Infektionen

Am Dienstag gibt es in Franken lediglich vier Regionen mit einem Inzidenzwert von über 100 (Stand: 16.02.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Frankens Corona-Hochburgen bleiben dabei die Regionen im Grenzbereich zu Tschechien.

Die meisten Neuinfektionen gibt es im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 236,74. Platz zwei im Ranking belegt die Stadt Hof mit einem Wert von 207,31. Im Landkreis Hof (168,77) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens. Auch der Landkreis Bayreuth liegt mit einer Inzidenz von 104,18 knapp über der kritischen 100-er-Marke.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 236,74 Stadt Hof: 207,31 Landkreis Hof: 168,77 Landkreis Bayreuth: 104,18

Rückblick zum Stand vom 12.02.2021: Inzidenz über 100 - in welchen fränkischen Regionen droht nächtliche Ausgangssperre?

Ab dem 15. Februar 2021 werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen durch die regionalen Inzidenzwerte bestimmt. Für alle Regionen, deren 7-Tages-Inzidenz über einem Wert von 100 liegt, gilt ab Montag die neue Ausgangssperre. Allerdings wird sie um eine Stunde verkürzt und gilt dann nur noch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. In Städten und Landkreisen, deren Inzidenz dann seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt, entfällt die Ausgangssperre komplett.

In diesen fränkischen Regionen droht aktuell die neue Ausgangssperre (Stand: 12. Februar 2021):

Auch für Schulen und Kitas werden die regionalen Inzidenzwerte wichtig: Ab 22. Februar 2021 werden Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen sowie alle Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht oder Wechselunterricht erhalten. Außerdem sollen die Kindergärten zum selben Termin wieder öffnen. Ab einer regionalen 7-Tages-Inzidenz von über 100 gilt jedoch wieder Distanzunterricht und auch die Kitas werden dann wieder geschlossen.

Niedrigste Inzidenz in Bayern: Fränkische Stadt mit 7-Tages-Inzidenz von 15

Während die 7-Tages-Inzidenz von acht fränkischen Regionen derzeit über 100 liegt, verzeichnet die Stadt Schweinfurt aktuell einen Inzidenzwert von 15,0. Damit hat die Stadt bayernweit den niedrigsten Corona-Wert. Deutschlandweit liegt Schweinfurt auf Platz 2 - nur die Stadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz hat mit einer Inzidenz von 11,7 noch niedrigere Zahlen zu verzeichnen.

Regionen in Franken mit den niedrigsten Inzidenzwerten:

