Corona-Maßnahmen in Franken: Die Corona-Zahlen in ganz Deutschland sind weiterhin rückläufig. Die Maßnahmen werden deshalb angepasst. So wird die nächtliche Ausgangssperre ab Montag (15. Februar 2021) durch die regionalen Inzidenzwerte bestimmt, wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erklärt. Auch Schulen, Kitas, Fahrschulen und Friseursalons sind von den neuen Beschlüssen betroffen. Einen Überblick über die neuen Corona-Maßnahmen gibt es hier.

Inzidenz über 100: In welchen fränkischen Regionen droht nächtliche Ausgangssperre?

Ab dem 15. Februar 2021 werden die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen durch die regionalen Inzidenzwerte bestimmt. Für alle Regionen, deren 7-Tages-Inzidenz über einem Wert von 100 liegt, gilt ab Montag die neue Ausgangssperre. Allerdings wird sie um eine Stunde verkürzt und gilt dann nur noch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. In Städten und Landkreisen, deren Inzidenz dann seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt, entfällt die Ausgangssperre komplett.

In diesen fränkischen Regionen droht aktuell die neue Ausgangssperre (Stand: 12. Februar 2021):

Auch für Schulen und Kitas werden die regionalen Inzidenzwerte wichtig: Ab 22. Februar 2021 werden Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen sowie alle Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht oder Wechselunterricht erhalten. Außerdem sollen die Kindergärten zum selben Termin wieder öffnen. Ab einer regionalen 7-Tages-Inzidenz von über 100 gilt jedoch wieder Distanzunterricht und auch die Kitas werden dann wieder geschlossen.

Niedrigste Inzidenz in Bayern: Fränkische Stadt mit 7-Tages-Inzidenz von 15

Während die 7-Tages-Inzidenz von acht fränkischen Regionen derzeit über 100 liegt, verzeichnet die Stadt Schweinfurt aktuell einen Inzidenzwert von 15,0. Damit hat die Stadt bayernweit den niedrigsten Corona-Wert. Deutschlandweit liegt Schweinfurt auf Platz 2 - nur die Stadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz hat mit einer Inzidenz von 11,7 noch niedrigere Zahlen zu verzeichnen.

Regionen in Franken mit den niedrigsten Inzidenzwerten:

Die Corona-Inzidenzwerte für alle Regionen in Franken auf der Karte:

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage.

Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie im Newsticker von inFranken.de.

Rückblick zum Stand vom 09.02.2021: Corona-Inzidenz: Sieben Regionen in Franken unter kritischem Warnwert 50

Die Corona-Zahlen gehen deutschlandweit aktuell etwas zurück. Auch in Franken machen sich die rückläufigen Infektionsraten bemerkbar: In sieben fränkischen Regionen liegt die Corona-Inzidenz derzeit unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Landkreis Main-Spessart mit einer Inzidenz von 32,5.

Die Gebiete mit den niedrigsten Inzidenzen im Überblick:

Und auch deutschlandweit sinken die Corona-Zahlen: Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für ganz Deutschland aktuell 72,8. Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt der Wert damit unter 75. Zwar fehlen bei der Berechnung rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen, jedoch ist der Wert nur um 0,8 zu niedrig. Deutschlands Corona-Inzidenz liegt also trotzdem erstmals wieder unter 75.

Im deutschlandweiten Vergleich: Drei fränkische Regionen schneiden sehr schlecht ab

In fast allen Regionen Frankens liegt der Inzidenzwert aktuell bei unter 150. Nur eine Stadt und zwei Landkreise liegen dafür deutlich über diesem Wert. Die höchsten Corona-Zahlen verzeichnet aktuell die Stadt Hof. Der Inzidenzwert von 283,7 ist aktuell deutschlandweit der zweithöchste Corona-Wert. Der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) führt dies auf die Nähe zu Tschechien zurück. die Zusammenhänge seien klar erkennbar.

Direkt danach folgen der Landkreis Wunsiedel mit 283,5 Neuinfektionen und der Landkreis Hof mit 260,5. Deutschlandweit folgen die beiden Regionen direkt auf die Stadt Hof und belegen aktuell die Plätze der dritt- und vierthöchsten Corona-Werte in der ganzen Bundesrepublik. Deutschlandweit sind die Corona-Zahlen nur im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz mit einer Inzidenz von 392,8 noch höher. In allen anderen fränkischen Regionen liegt die Inzidenz dafür derzeit bei unter 150.

In diesen fränkischen Gebieten sind die Corona-Zahlen aktuell am höchsten:

Rückblick zum Stand vom 05.02.2021: Erlangen mit niedrigstem Inzidenzwert in Bayern

In Franken ist die Sieben-Tage-Inzidenz insgesamt weiterhin rückläufig. Einen Wert von unter 100 haben im Augenblick ganze 23 fränkische Regionen (Stand: 05.02.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor einer Woche, am 29. Januar, waren es 19 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in ganz Franken weist aktuell die Stadt Erlangen auf. Hier liegt die Inzidenz am Freitag mit 27,55 sogar klar unter der kritischen 50er-Grenze. Das ist zugleich der niedrigste Wert in ganz Bayern. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Main-Spessart. Dort beträgt der Corona-Wert 28,54. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 37,88 - gibt es im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Auch in der Stadt Schwabach (46,36) und im Landkreis Roth (48,13) liegt der Inzidenzwert unterhalb der Zahl 50.

Die Städte Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Fürth, Nürnberg und Aschaffenburg weisen immerhin einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 100 auf. Das Gleiche gilt für die Landkreise Schweinfurt, Fürth, Haßberge, Kronach, Weißenburg-Gunzenhausen, Rhön-Grabfeld, Coburg, Würzburg, Nürnberger Land, Aschaffenburg, Kulmbach und Kitzingen.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Erlangen: 27,55 Landkreis Main-Spessart: 28,54 Landkreis Erlangen-Höchstadt: 37,88 Stadt Schwabach: 46,36 Landkreis Roth: 48,13 Landkreis Schweinfurt: 56,30 Landkreis Fürth: 56,85 Landkreis Haßberge: 60,44 Stadt Würzburg: 60,97 Landkreis Kronach: 62,93

Höchste Inzidenz: Im Raum Hof gibt es frankenweit die meisten Infektionen

Am Freitag gibt es in Franken wie gehabt nur drei Regionen mit einem Inzidenzwert von über 200 (Stand: 05.02.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Dies war vor einer Woche, am 29. Januar, genau so.

Frankens Corona-Hochburg ist derzeit der Landkreis Hof. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 337,55. Platz zwei im Ranking belegt die Stadt Hof mit einem Wert von 327,33. Im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (287,66) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens. Darüber hinaus weist keine weitere Region Frankens eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 auf.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Hof: 337,55 Stadt Hof: 327,33 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 287,66 Stadt Ansbach: 193,79 Landkreis Miltenberg: 162,34 Stadt Bayreuth: 156,45 Landkreis Bayreuth: 152,42 Landkreis Forchheim: 141,99 Landkreis Lichtenfels: 128,79 Landkreis Bamberg: 107,36

Regierungsbezirke: Oberfranken und Unterfranken jeweils über Bayern-Durchschnitt

Mit ihren Durchschnittswerten von 153,37 beziehungsweise 83,18 liegen die Regierungsbezirke Oberfranken und Unterfranken jeweils über dem bayernweiten Inzidenz-Durchschnitt von derzeit 82,36. In Mittelfranken (76,89) gibt es dagegen im Schnitt weniger Corona-Neuinfektionen als insgesamt im Freistaat. Dies geht aus einer Grafik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor (Stand: 05.02.2021, 08.00 Uhr; Quelle: LGL).

Durchschnitts-Sieben-Tage-Inzidenzwerte im Detail:

Oberfranken: 153,37

Mittelfranken: 76,89

Unterfranken: 83,18

Bayern gesamt: 82,36

Symbolbild: Die nächtlichen Ausgangssperren werden ab Montag durch die regionalen Corona-Inzidenzwerte bestimmt. Foto: shrank/Pixabay.com