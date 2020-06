Corona in Franken: In 23 Regionen gibt es seit einer Woche keine einzige Neuinfektion

Gute Nachrichten in der Corona-Pandemie: Vor zehn Tagen war die Meldung, dass in zehn fränkischen Städten und Landkreisen keine Neuinfektionen auftraten, am Montag (15. Juni 2020) sind es nun 23 Städte und Landkreise in Franken ohne neue Corona-Neuinfektion in der vergangenen Woche. Das geht aus aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den sieben Tagen sind in insgesamt 23 von 37 fränkischen Regionen keine neuen Infektionen aufgetreten – damit ist in mehr als der Hälfte keine neuen Fälle festgestellt worden. In den restlichen 14 Regionen verbreitet sich das Virus allerdings weiterhin - jedoch sinkt die 7-Tage-Inzidenz fast überall.