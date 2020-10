Aktuelle Corona-Ampel in Franken: Alle fränkischen Regionen gelten nun offiziell als Risikogebiete oder erreichen sogar den höchsten Warnwert. Die Corona-Ampel steht aktuell in zehn Regionen auf Dunkelrot. (Stand: 30. Oktober 2020, 15 Uhr)

Wichtiger Hinweis: Maßgeblich für die Einstufung einer Stadt oder eines Landkreises im Ampelsystem sind die Zahlen, die das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege täglich ab 15 Uhr auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Zahlen, die das RKI oder die einzelnen Landratsämter nennen, können von diesen Werten abweichen.

Corona: Alle fränkischen Regionen liegen im roten oder dunkelroten Bereich

Aktuell befinden sich alle Gebiete in Franken im roten Bereich - die Corona-Ampel steht entweder auf Rot, in manchen Gebieten sogar auf Dunkelrot. Der Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim hat als letzter die rote Warnstufe erreicht.

In 26 fränkischen Regionen in Bayern gelten die Maßnahmen der roten Corona-Warnstufe: Private Feiern und Kontakte sind auf fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt. Um 22 Uhr ist Sperrstunde sowie Alkoholverkaufsverbot in Tankstellen und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. In diesen Gebieten liegt der 7-Tage-Inzidenzwert über 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern.

Folgende Regionen stehen auf der roten Stufe der Corona-Ampel:

Warnstufe Dunkelrot: 10 fränkische Regionen sind betroffen

Zehn Regionen in Franken liegen aktuell im dunkelroten Bereich. Der 7-Tage-Inzidenzwert steht in diesen Regionen auf mindestens 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Damit gelten in diesen Gebieten ebenfalls die Maßnahmen der Warnstufe Rot. Zusätzlich wird die Sperrstunde auf 21 Uhr vorgezogen.

Hier gilt die Warnstufe Dunkelrot:

Die aktuellen Corona-Zahlen aus Franken auf der Karte:

Die Maßnahmen sind nur noch bis Montag (2. November 2020) relevant. Ab dann beginnt in ganz Deutschland der "Lockdown light", der vier Wochen lang andauern soll. Die Bayerische Regierung verschärfte die Regeln zusätzlich. Markus Söder hat die Regeln an mancher Stelle nachjustiert.

Fazit: Auch am Freitag (30. Oktober 2020) verschärft sich die Corona-Lage in Franken weiter. Mittlerweile stehen alle Regionen auf der Corona-Ampel auf Rot oder Dunkelrot - alle fränkischen Gebiete sind damit Risikogebiete. 26 Regionen liegen im roten, zehn Regionen im dunkelroten Bereich. Bis Montag gelten die Maßnahmen, danach gibt es noch schärfere Regelungen im "Lockdown light".

Rückblick auf 29. Oktober 2020: Nur noch ein fränkischer Landkreis auf Gelb

Aktuell bewegt sich keine fränkische Region mehr im grünen Bereich der Corona-Ampel. Ein einziger Landkreis befindet sich weiterhin auf Warnstufe Gelb: Der Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim ist derzeit der einzige Landkreis in Franken, der noch nicht als Corona-Risikogebiet zählt.

Der Großteil der Regionen in Franken steht aktuell auf Warnstufe Rot. In 26 Gebieten gelten aktuell die Corona-Maßnahmen für eine 7-Tages-Inzidenz von über 50: Private Feiern und Kontakte sind auf fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt. Um 22 Uhr ist Sperrstunde sowie Alkoholverkaufsverbot in Tankstellen und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

In folgenden Regionen steht die Corona-Ampel aktuell auf Warnstufe Rot:

Neue Stadt auf Corona-Warnstufe Dunkelrot

Zehn Regionen in Franken stehen auf der Corona-Ampel mittlerweile auf Warnstufe Dunkelrot. Die Stadt Bamberg erreicht nun ebenfalls eine 7-Tages-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Damit gelten auch hier nun die Kontaktbeschränkungen der Warnstufe Rot. Darüber hinaus gelten Sperrstunde und Alkoholverbot nun ab 21 Uhr. Auch diese Maßnahmen sind jedoch nur bis Montag interessant, ab dann geht Deutschland in den "Lockdown light".

Hier gilt aktuell die Warnstufe Dunkelrot auf der Corona-Ampel:

Fazit: Die Corona-Lage in Franken verschärft sich weiterhin täglich. Keine Region in Franken steht aktuell auf der Corona-Ampel auf Grün. Und nur der Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim liegt derzeit bei einem 7-Tages-Inzidenzwert von unter 35. Somit gilt nun fast ganz Franken als Risikogebiet. Zehn Regionen liegen aktuell im dunkelroten Bereich - die Stadt Bamberg kommt neu hinzu.

