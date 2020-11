Die Corona-Lage in Franken bleibt angespannt. Die Corona-Ampel, Teil der 7. Bayerischen Infektionsschutzverordnung, gilt nicht mehr und wird laut der Aussage eines Sprechers des bayerischen Gesundheitsministeriums auch nicht mehr aktualisiert. Stattdessen gelten überall die Regeln des teilweisen Lockdowns. Kommunale Regelungen wie etwa Maskenpflicht in einigen Innenstädten sind davon nicht betroffen.

Teil-Lockdown in Deutschland ersetzt Corona-Ampel

Die Corona-Ampel ist mit dem 01.11.2020 ausgelaufen. Seit Montag, 02.11. gelten überall in Franken die Regeln des Teil-Lockdowns, so wie im Rest Bayerns und Deutschlands. Wenn lokal Regelungen getroffen wurden, sind sie weiterhin in Kraft und können von den Städten gegebenenfalls verlängert werden.

Aktuell (Stand 17.11.2020) befinden sich die meisten Gebiete in Franken im roten oder dunkelroten Bereich - nur ein einziger Landkreis, nämlich Kulmbach, weist eine Inzidenz von unter 50 auf (43,32 laut RKI).

Immerhin in sechs fränkischen Regionen liegt der 7-Tage-Inzidenz-Wert aktuell bei unter 100. Diese Regionen sind:

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Bayreuth

Kreisfreie Stadt Bayreuth

Kreisfreie Stadt Coburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

In allen anderen Regionen Frankens liegt die Inzidenz über 100 (die Zahlen Ihrer Region entnehmen Sie bitte der Franken-Karte). Hotspots in Franken sind derzeit mit einer Inzidenz von über 200:

Kreisfreie Stadt Nürnberg (273,16)

Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim (228,68)

Fazit: Der Teil-Lockdown seit Anfang November hat noch keinen wirklichen Durchbruch bei den Infektionszahlen gebracht. Allerdings konnte in einigen Regionen das stetige Anwachsen der Inzidenz-Zahlen gestoppt werden. Im Vergleich mit Südbayern steht Franken insgesamt noch besser da, da es hier einige Regionen gibt, in denen die 7-Tage-Inzidenz zumindest wieder unter 100 liegt; in Kulmbach sogar unter 50. Von dem von der Bundesregierung erklärten Ziel, deutschlandweit auf einen Wert unter 50 zu kommen, sind wir aber Stand jetzt noch ein gutes Stück entfernt. Es bleibt also abzuwarten, ob Bund und Länder noch weitere Corona-Maßnahmen beschließen.

