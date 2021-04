Leichte Entspannung: Frankens Corona-Zahlen gehen etwas zurück

Immerhin vier fränkische Regionen unter Inzidenzwert 100 (Stand: 28.04.2021)

unter Inzidenzwert (Stand: 28.04.2021) Kreis Würzburg, Stadt Bamberg, Stadt Erlangen und Kreis Forchheim mit den wenigsten Neuinfektionen

mit den Hotspots: Kreis Haßberge und Stadt Hof unter Deutschlands Top 10

und unter Frankenweit insgesamt über 180.000 Menschen positiv getestet

Mehr als 5200 Corona-Infizierte in Franken bislang verstorben

Das Coronavirus hält Franken mittlerweile über ein Jahr auf Trab. Seit Beginn der Pandemie sind in Franken 180.944 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 5240 Corona-Infizierte sind in Franken bislang verstorben. Eine kürzlich erschienene Studie weckt unterdessen Hoffnungen im Kampf gegen den Erreger. Demnach könnte das Phänomen der Kreuzimmunität den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung womöglich abschwächen.

Update vom 28.04.2021: Vier fränkische Region unter Inzidenzwert 100

Die Covid-19-Situation in Franken hat sich zuletzt etwas entspannt. Aktuell weisen immerhin vier fränkische Regionen einen Inzidenzwert von unter 100 auf, wie ein Blick auf die Frankenkarte verdeutlicht. Die bundesweite Notbremse sieht für Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen verschärfte Corona-Regelungen vor - etwa nächtliche Ausgangssperren. Auf diese Weise soll die immer stärker werdende dritte Corona-Welle zum Erliegen kommen. In Bayern gibt es seit Mittwoch (28.04.2021) mehr Freiheiten für Geimpfte sowie Lockerungen für den Einzelhandel.

Corona-Hotspots: Kreis Haßberge und Stadt Hof unter Deutschlands Top 10

Am Mittwoch haben 33 der 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100 (Stand: 28.04.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 28. März, waren es lediglich 24 Regionen.

Frankens Corona-Hochburg ist augenblicklich der Landkreis Haßberge. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz momentan einen gerundeten Wert von 305,7 auf - das ist die höchste Inzidenz in ganz Bayern. Auf Platz 2 folgt dichtgefolgt die Stadt Hof mit einer Inzidenz von 305,5. Der Kreis Haßberge und die Stadt Hof zählen am Mittwoch sogar zu den zehn bundesweiten Corona-Hotspots (Stand: 28.04.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI).

Diese Regionen weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland auf:

Landkreis Erzgebirgskreis: 375,3 Landkreis Zwickau: 316,5 Landkreis Vechta: 315,8 Landkreis Mittelsachsen: 307,5 Landkreis Haßberge: 305,7 Stadt Hof: 305,5 Landkreis Gotha: 301,7 Stadt Chemnitz: 293,9 Landkreis Ilm-Kreis: 293,6 Landkreis Rottal-Inn: 287,2

Die drittmeisten Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es im Augenblick in der Stadt Fürth. Der gerundete Corona-Wert beträgt dort gegenwärtig 280,9. Die Landkreise Kronach, Lichtenfels, Hof, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Coburg haben ebenfalls einen Inzidenzwert von mehr als 200. Dasselbe gilt für die Stadt Coburg. Die Stadt Nürnberg hingegen liegt knapp unterhalb der 200er-Marke.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Haßberge: 305,75 Stadt Hof: 305,51 Stadt Fürth: 280,94 Landkreis Kronach: 268,19 Stadt Coburg: 258,08 Landkreis Lichtenfels: 254,58 Landkreis Hof: 251,05 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: 246,50 Landkreis Coburg: 213,26 Stadt Nürnberg: 199,86

Im Landkreis Würzburg gibt es frankenweit die wenigsten Neuinfektionen

Wie erwähnt, weisen momentan immerhin vier fränkische Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 auf (Stand: 28.04.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 28. März, waren es noch ganze 13 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weist aktuell der Landkreis Würzburg auf. Hier liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 80,10 - das ist der fünftniedrigste Wert Bayerns. Auf Frankens Platz zwei folgt die Stadt Bamberg. Dort beträgt der Corona-Wert 93,06. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 97,75 - gibt es in der Stadt Erlangen. Der Landkreis Forchheim liegt mit einem Wert von 98,96 ebenfalls knapp unter der 100-er-Grenze.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Würzburg: 80,10 Stadt Bamberg: 93,06 Stadt Erlangen: 97,75 Landkreis Forchheim: 98,96 Landkreis Main-Spessart: 108,59 Landkreis Kitzingen: 116,29 Landkreis Aschaffenburg: 118,25 Landkreis Nürnberger Land: 123,54 Landkreis Bayreuth: 125,41 Stadt Schwabach: 131,77

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Corona-Liveticker.

Rückblick zum Stand vom 23.04.2021: Sämtliche Regionen in Franken mit Inzidenz über 100

Die Covid-19-Situation in Franken ist nach wie vor angespannt. Wie zuletzt weist aktuell keine einzige fränkische Region einen Inzidenzwert von unter 100 auf, wie ein Blick auf die Frankenkarte verdeutlicht. Die bayerische Corona-Notbremse sieht für Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen verschärfte Corona-Regelungen vor - etwa nächtliche Ausgangssperren.

Künftig wird es in Deutschland indes eine bundesweit einheitliche Corona-Notbremse geben. Auf diese Weise soll die immer stärker werdende dritte Corona-Welle zum Erliegen kommen. Das Bundeskabinett ändert hierfür eigens das Infektionsschutzgesetz. Welche Regeln fortan deutschlandweit gelten, lesen Sie in unserem Überblick.

Corona-Hotspots: Landkreise Kronach und Haßberge unter Deutschlands Top 5

Am Freitag haben abermals alle 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100 (Stand: 23.04.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 23. März, waren es lediglich 18 Regionen. Städte und Landkreise mit einer Inzidenz jenseits der 100er-Marke gelten gemeinhin als Covid-19-Hotspots.

Frankens Corona-Hochburg ist wie zuletzt der Landkreis Kronach. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz momentan einen Wert von 346,10 auf - das ist die höchste Inzidenz in ganz Bayern. Auf Platz 2 folgt der Landkreis Haßberge mit einer Inzidenz von 344,85. Die Kreise Kronach und Haßberge zählen am Freitag sogar zu den fünf Regionen mit den höchsten Corona-Werten in ganz Deutschland.

Diese Regionen weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland auf:

Landkreis Saale-Orla-Kreis: 377,3 Landkreis Erzgebirgskreis: 346,6 Landkreis Kronach: 346,1 Landkreis Haßberge: 344,9 Landkreis Mühldorf am Inn: 339,2

Die drittmeisten Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es im Augenblick in der Stadt Hof. Der Corona-Wert beträgt dort gegenwärtig 274,96. Die Landkreise Hof, Lichtenfels, Ansbach und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim haben ebenfalls einen Inzidenzwert von mehr als 200. Dasselbe gilt für die kreisfreien Städte Fürth, Schweinfurt, Nürnberg und Coburg.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Kronach: 346,10 Landkreis Haßberge: 344,85 Stadt Hof: 274,96 Landkreis Hof: 258,44 Stadt Fürth: 258,37 Landkreis Lichtenfels: 251,59 Stadt Schweinfurt: 241,46 Stadt Nürnberg: 213,55 Stadt Coburg: 211,82 Landkreis Ansbach: 210,74

In Erlangen gibt es frankenweit die wenigsten Neuinfektionen

Wie erwähnt, weist momentan keine einzige fränkische Region einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 auf (Stand: 23.04.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einem Monat, am 23. März, waren es noch ganze 19 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weist aktuell die Stadt Erlangen auf. Hier liegt die Inzidenz am Freitag bei 102,20 - das ist der drittniedrigste Wert in ganz Bayern. Auf Frankens Platz zwei folgt der Landkreis Würzburg. Dort beträgt der Corona-Wert 102,28. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 110,15 - gibt es im Landkreis Forchheim.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Erlangen: 102,20 Landkreis Würzburg: 102,28 Landkreis Forchheim: 110,15 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 116,99 Landkreis Kitzingen: 118,48 Landkreis Erlangen-Höchstadt: 118,75 Landkreis Main-Spessart: 124,45 Landkreis Aschaffenburg: 127,44 Landkreis Bad Kissingen: 129,80 Landkreis Schweinfurt: 130,80

