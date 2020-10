Die Coronazahlen in Franken steigen weiterhin an: In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen rapide - dieser Trend lässt sich auch an den Corona-Ampeln für die fränkischen Landkreise und Städte ablesen. Immer mehr Ampeln springen auf rot oder gar auf dunkelrot.

Wichtiger Hinweis: Maßgeblich für die Einstufung einer Stadt oder eines Landkreises im Ampelsystem sind die Zahlen, die das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege täglich ab 15 Uhr auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Zahlen, die das RKI oder die einzelnen Landratsämter nennen, können von diesen Werten abweichen.

Corona-Ampel Gelb: Diese Regionen in Franken sind betroffen

Am Montag (26. Oktober 2020) stand die Corona-Ampel noch für den Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim auf Grün. Bereits am Dienstag (27. Oktober 2020) hat sich das geändert. Jetzt gibt es in Franken keinen einzigen Landkreis mehr, der den Grenzwert für eine 7-Tages-Inzidenz von 35 nicht überschreitet.

Insgesamt fünf Städte und Landkreise haben einen Inzidenzwert von über 35 aber unter 50. Damit gilt ein Versammlungsverbot für Feiern, ob privat oder öffentlich. Erlaubt sind zehn Personen oder zwei Haushalte. Alkoholverbot gilt auf öffentlichen Plätzen, an Tankstellen wird er nicht verkauft. Um 23 Uhr ist Sperrstunde in der Gastronomie.

Diese Corona-Maßnahmen gelten hier:

Corona-Ampel auf Rot: Zahl der Risikogebiete in Franken steigt auf 24

Seit Montag sind zwei neue Risikiogebiete hinzugekommen. Insgesamt gelten damit 24 Städte und Landkreise als Risikogebiete. Hier sind private Feiern und Kontakte auf fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt. Auch eine Sperrstunde um 22 Uhr gehört zum Konzept – ebenso wie das Alkoholverkaufsverbot in Tankstellen und das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Die Ampelfarbe Rot gilt in folgenden Gebieten:

Die Stadt Aschaffenburg unterschritt am Dienstag (27. Oktober 2020) den Schwellenwert. Zwei Tage zuvor lag die Stadt noch bei einem Inzidenzwert von über 50 – deswegen gelten die Beschränkungen vorerst weiterhin.

Dunkelrote Ampel: Sieben Gebiete in Franken mit stark erhöhtem Inzidenzwert

Für die Ampelfarbe Dunkelrot ändert sich an den Kontaktbeschränkungen nichts: Fünf Personen oder zwei Hausstände dürfen zusammenkommen. Die Sperrstunde für Gastronomie und das Alkoholverbot gilt hier ab 21 Uhr. An öffentlichen Veranstaltungen können maximal 50 Personen teilnehmen. Davon nicht betroffen sind Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Veranstaltungen in Hochschulen.

Diese Gebiete sind dunkelrot:

Frankens Corona-Zahlen auf der Karte

Fazit: Die in Deutschland steigenden Fallzahlen lassen sich auch in Franken verzeichnen. Die Zahl der Risikogebiete steigt an. Es gibt keinen einzigen Landkreis und keine Stadt mehr, die den kritischen Inzidenzwert von 35 unterschreitet. Bei der höchsten Ampelstufe ist Landkreis Lichtenfels hinzugekommen. Die Zahl der Risikogebiete (Inzidenz von über 50) steigt um drei auf insgesamt 31.

Rückblick auf 26.10.2020: Nur noch ein Landkreis im grünen Bereich

Aktuelle Corona-Zahlen in Franken: Die Corona-Zahlen in Franken steigen derzeit täglich stark an. Nur noch ein Landkreis steht derzeit auf der Corona-Ampel auf Grün. In allen anderen fränkischen Regionen steht die Corona-Ampel damit auf Gelb, Rot oder sogar Dunkelrot. (Stand: 26. Oktober 2020, 15 Uhr)

Corona-Ampel: Nur ein fränkischer Landkreis auf Grün

Nur noch ein einziger Landkreis in Franken steht derzeit auf der Corona-Ampel noch auf Grün. Der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim hat mit einer 7-Tages-Inzidenz von knapp 35 den kritischen Wert nicht überschritten und ist damit die einzige Region in Franken, die aktuell auf der Corona-Ampel keine Warnstufe erreicht.

Acht Städte und Landkreise in Franken stehen aktuell auf der Corona-Warnstufe Gelb. Dort gilt damit ein Versammlungsverbot für öffentliche und private Feiern. Zehn Personen oder zwei Haushalte sind bei Treffen erlaubt. Ab 23 Uhr gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. Außerdem ist um 23 Uhr Sperrstunde in der Gastronomie.

In diesen Regionen steht die Corona-Ampel derzeit auf Warnstufe Gelb:

Die Stadt Hof und die Stadt Schwabach sind aktuell wieder unter den Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gesunken. Weil sie jedoch in den vergangenen fünf Tagen den Signalwert überschritten haben, gilt das Konzept der Warnstufe Gelb auch weiterhin dort.

Warnstufe Rot: 22 Corona-Risikogebiete in Franken

Aktuell gelten 22 Regionen in Franken als Corona-Risikogebiete. Weil sie die 7-Tages-Inzidenz von über 50 Neuinfektionen überschritten haben, gilt dort auf der Corona-Ampel nun die Warnstufe Rot. Private Feiern und Kontakte sind nun auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte beschränkt. Die Sperrstunde wird auf 22 Uhr vorverlegt - genau wie das Alkoholverkaufsverbot in Tankstellen und das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Diese Städte und Landkreise stehen auf der Corona-Ampel auf Warnstufe Rot:

Der Landkreis Bamberg bewegt sich aktuell zwar unter dem Schwellenwert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche, jedoch gelten auch hier weiterhin die Corona-Regeln für Warnstufe Rot.

Corona-Zahlen: Hier steht die Ampel auf Dunkelrot

In sechs fränkischen Städten und Landkreisen steht die Corona-Ampel aktuell auf Warnstufe Dunkelrot. Kontakte im privaten und öffentlichen Raum bleiben bei fünf Personen oder zwei Hausständen. Die Sperrstunde in der Gastronomie sowie das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen und das Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen gelten jetzt bereits ab 21 Uhr. Öffentliche Veranstaltungen sind auf maximal 50 Personen begrenzt - ausgenommen Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Veranstaltungen in Hochschulen.

In diesen sechs Regionen steht die Corona-Ampel aktuell auf Dunkelrot:

Fazit: Die Corona-Ampel steht aktuell in fast allen Regionen in Franken auf den Warnstufen Gelb, Rot oder Dunkelrot. Täglich steigen die Zahlen weiterhin an - nur noch der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim steht derzeit auf Grün. Die Zahl der dunkelroten Regionen hat sich mit aktuell sechs Städten und Landkreisen verdreifacht - bislang zählten nur Stadt und Landkreis Schweinfurt eine 7-Tages-Inzidenz von über 100.

