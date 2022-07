Am Samstag (23. Juli 2022) um 20.10 Uhr ist ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Pyrbaum auf der Bahnhofstraße in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) unterwegs gewesen. So berichtet die Polizei.

Er geriet auf der abschüssigen Straße aus ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte in einen Gartenzaun. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf rund 150 Euro.