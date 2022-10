In der Nacht auf Sonntag (23. Oktober 2022) fiel einer Streife der Polizeiinspektion Altdorf auf der LAU 22 von Grünsberg nach Burgthann ein Auto durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich laut einem Bericht daher dazu, das Fahrzeug und die Fahrerin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Jedoch reagierte sie nicht auf die Anweisungen der Beamten und fuhr unbeirrt weiter.

Auto fährt Schlangenlinien nach Schwarzenbach - Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Streife folgte dem Wagen bis nach Schwarzenbach, wobei dieser deutliche Schlangenlinien fuhr. Weil die Beamten eine "mögliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer" durch die Frau sahen, entschieden sie sich schließlich dazu, mit ihrem

Streifenfahrzeug eine Sperre zu errichten.

Erst hierdurch konnten sie das Auto anhalten. Am Steuer saß eine sichtlich alkoholisierte 53-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, so die Polizei weiter. Es folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Frau.