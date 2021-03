Nürnberg vor 1 Stunde

Kindergeld

Bundesagentur für Arbeit: Einmalige Zahlung von 150 Euro an Kindergeldberechtige

Auch in diesem Jahr erhalten Kindergeldberechtige eine Einmalzahlung - diesmal in Höhe von 150 Euro, wie die Pressestelle Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilt.