Brand in Altstadt - Flammen schlagen aus Wohnung im Obergeschoss: Am Mittwochabend (12. November 2020) sorgte ein Feuer in der Altstadt von Schwabach zur Evakuierung von rund 30 Bewohnern. Wie die Polizei Mittelfranken am Tag danach berichtet, hatte es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Fünf Menschen wurden verletzt.

Gegen 21 Uhr, so heißt es in der Pressemitteilung, wählten Anwohner der Schwabacher Hördlertorstraße den Notruf. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus dringe Rauch, so die Anrufer. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Fenster.

Schwabach: Bewohner bei Brand in Altstadt gerettet - Feuer in Mehrfamilienhaus

Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde zusammen mit vier weiteren Menschen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In dem eng bebauten Gebiet musste die Feuerwehr angrenzende Häuser evakuieren, da ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte. Laut Angaben der Polizei waren davon etwa 30 Menschen betroffen.

Das Übergreifen des Feuers konnte die Feuerwehr allerdings verhindern. Die Wohnung brannte komplett aus, auch der Dachstuhl des Gebäudes wurde beschädigt. Bis in die Nacht hinein war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der unklaren Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Mittelfranken.