Franken: Hier gilt zu Silvester 2022 ein Böllerverbot

Feuerwerksverbotszonen unter anderem in Bamberg, Nürnberg und Bayreuth

unter anderem in Das sind die Raketen-Regeln in Bad Kissingen, Kulmbach und Coburg

Verschiedene Feuerwerkskörper: Diese Knaller sind erlaubt

Viele können es kaum erwarten: Nach den weitreichenden Verboten für Feuerwerk in den vergangenen zwei Jahren gelten zu Silvester 2022 in Franken wieder lockerere Regeln. Doch aufgepasst: Mehrere Städte wie Nürnberg und Bamberg haben Verbotszonen für das Abbrennen von Feuerwerk erlassen. Und auch dort, wo kein generelles Böllerverbot gilt, gibt es einiges zu beachten. Wir haben den Überblick zu den Regeln in den einzelnen Kommunen.

Böllerverbot in Nürnberg zu Silvester 2022: Weite Bereiche der Innenstadt mit verschärften Regeln

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, dürfen nur Feuerwerkskörper der Kategorien 1 und 2 verkauft und abgebrannt werden, die eine Registriernummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer anderen benannten Stelle und das CE-Zeichen haben. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur am Samstag, 31. Dezember 2022, und am Sonntag, 1. Januar 2023, abgebrannt werden. Nach Paragraf 23 Absatz 1 der 1. Sprengstoffverordnung dürfen demnach keine Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen abgebrannt werden.

Mit Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen (sogenannte PTB- Waffen) dürfen in der Öffentlichkeit keine pyrotechnischen Gegenstände abgeschossen werden, auch nicht mit einem "Kleinen Waffenschein", so die Stadt. Verstöße könnten mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro sowie mit dem Widerruf des "Kleinen Waffenscheins" und Entzug der Waffe geahndet werden. Im Bereich der Burg (Vestnertorbrücke, Stadt- und Landfreiung, Platz an der Kaiserstallung, Ölberg, Burgstraße ab Schildgasse und die Straße Am Ölberg) dürfen laut Stadt nach der Silvesterverordnung der Stadt Nürnberg am Samstag, 31. Dezember 2022, zwischen 21 Uhr und 2 Uhr keine Feuerwerkskörper abgebrannt und auch nicht mitgeführt werden.

Auf der zur Innenstadt liegenden Stadtfreiung dürften zudem keine Glasflaschen, Gläser und ähnliche zerbrechliche Gegenstände mitgeführt werden. Am Eingang zur Stadtfreiung kontrolliere ein Sicherheitsdienst den Zugang mit Taschenkontrollen. Rund um die Lorenzkirche, Frauenkirche und Sebalduskirche sowie die dazwischenliegenden Bereiche der Königstraße, Kaiserstraße, Museumsbrücke, Fleischbrücke, Plobenhofstraße, Hauptmarkt, Waaggasse, Rathausplatz und Burgstraße sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern am Samstag, 31. Dezember, und Sonntag, 1. Januar 2023, ganztägig verboten.

Böllern in Bamberg in großen Teilen der Altstadt verboten - das gilt auch auf privaten Grundstücken

Ein komplettes Abbrennverbot für Feuerwerkskörper gilt laut Stadt Bamberg im Hinblick auf das Vorhandensein besonders brandempfindlicher Gebäude und Anlagen in Teilen der Altstadt, auf der Altenburg sowie der ehemaligen Klosteranlage Michaelsberg. Das Verbot gelte auch auf privaten Grundstücken innerhalb der Verbotszonen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werde die Bürgerspitalstiftung die Zugänge zum Michaelsberg in der Silvesternacht für die Öffentlichkeit sperren. Zutritt hätten lediglich Besucherinnen und Besucher der dort ansässigen Gastronomie, des Theaters, des Museums und des Seniorenheims.

"Die Stiftung und die Stadt Bamberg bitten um Verständnis für diese Maßnahme, durch die in den vergangenen Jahren größere Schäden verhindert werden konnte", heißt es. Die Polizei werde demnach auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontrollen durchführen.

Kitzingen verbietet Feuerwerk im "historischen Innenstadtbereich"

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist grundsätzlich verboten. Darauf weist die Stadt Kitzingen hin. Aufgrund der Nähe zu Kirchen und historischen Gebäuden in der Altstadt sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im historischen Innenstadtbereich mit Marktplatz deshalb auch in diesem Jahr verboten.

Bei Zuwiderhandlung drohen demnach empfindliche Strafen. Entstehen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern Brände oder kommen Personen hierbei zu Schaden, so könne der Verursacher wegen eines Vergehens der fahrlässigen Brandstiftung oder Körperverletzung belangt und außerdem zivilrechtlich schadensersatzpflichtig gemacht werden.

Derartige Verstöße könnten mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Für Kinder und Jugendliche seien die Aufsichtspflichtigen mitverantwortlich, heißt es.

Feuerwerksverbotszonen in Bayreuth 2022

Verboten ist das Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen. Zudem habe die Stadt Bayreuth zum Jahresende wieder ein Verbot fürs Abbrennen von Feuerwerkskörpern in weiten Teilen der historischen Innenstadt mit sensiblem Baubestand erlassen, heißt es.

Es gelte unter anderem für die Opernstraße mit dem UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus, für die historische Friedrichstraße, aber auch für das historische Gassenviertel.

Die Stadt appelliert an Bayreuths Bürgerinnen und Bürger, auch auf Feuerwerke in der Nähe des Tierparks Röhrensee, des Tierheims und des Umweltinformationszentrums Lindenhof zu verzichten und Rücksicht auf den dortigen Tierbestand zu nehmen.

Böllerverbot in Schweinfurt: In diesem Bereich darf kein Feuerwerk abgebrannt werden

Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 (handelsübliches Silvesterfeuerwerk wie Knaller, Raketen, Böller) ist über die allgemeinen gesetzlichen Regelungen hinaus in Schweinfurt auch am 31. Dezember 2022 und am 01. Januar 2023 ganztägig in folgendem Bereich verboten:

Markt, Rückertstraße bis einschließlich der Einmündung Linsengasse, Brückenstraße bis einschließlich der Einmündung Judengasse, Metzgergasse zwischen Spitalstraße und einschließlich der Kreuzung Judengasse, Judengasse zwischen Brückenstraße und einschließlich der Kreuzung Metzgergasse (einschließlich Platz hinter dem Rathaus), Rathausinnenhof.

Diese Regeln zum Silvesterfeuerwerk gelten in Hof, Coburg, Bad Kissingen, Kulmbach und Fürth

In Coburg gebe es in diesem Jahr keine festgesetzten Böllerverbotszonen, äußert sich ein Sprecher der Stadt gegenüber inFranken.de. Allerdings sperre die Veste Coburg am 31. Dezember 2022 ab 22 Uhr den Zugang für Besucher.

Die Stadt Kulmbach habe aktuell ebenfalls nicht vor, ein Böllerverbot zu verhängen, so ein Sprecher. Lediglich auf der Plassenburg habe der Eigentümer, die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, ein Verbot ausgesprochen. "Im Bereich der Stadt Bad Kissingen wird es keine Verbote oder besondere Regelungen für Silvester geben", so ein Sprecher gegenüber inFranken.de.

Auch die Stadt Fürth hat keine bestimmten Verbotszonen für Silvester bestimmt. Sie weist allerdings darauf hin, dass Personen unter 18 Jahren der Umgang (Aufbewahren und Abbrennen) mit Feuerwerkskörpern/Knallkörpern (Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2) verboten sei. Auf örtliche Regeln verzichtet man ebenso in Hof. "Daneben sollte jeder 'Feuerwerker' bedenken, dass er keine anderen Anwesenden oder Passanten gefährdet, dass auf Tiere besondere Rücksicht zu nehmen ist und auch der Verkehr nicht behindert wird", so eine Sprecherin.

Auch interessant: Vorsicht Fälschungen und Fallen - so kaufe ich Feuerwerk in Tschechien richtig