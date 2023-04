Eine gewöhnliche Geschwindigkeitskontrolle endete kurios. Ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung führte am Mittwochabend (26. April 2023) Messungen im Bereich der Gibitzenhofstraße / Pfälzerstraße in Nürnberg durch, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Ein 35-jähriger Mann, der hinzukommen war, beleidigte den Mitarbeiter und zeigte diesem den Mittelfinger. Zudem fing er an, vor dem Messgerät herumzuspringen, um so andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Als eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eintraf, versuchte sich der 35-Jährige der Personenkontrolle zu entziehen. Da der Mann aggressiv war, überwältigen ihn die Beamten und legten ihm Handschellen an. Dieser versuchte sich mit Tritten in Richtung der Beamten gegen die Maßnahme zu wehren, versuchte die Ordnungshüter anzuspucken und biss einem 25-jährigen Polizisten in den Oberschenkel. Erst mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte und dem Anlegen von Fußfesseln war es möglich, den Mann auf das Revier zu bringen.

Betrunkener verbringt Nacht in Haft

Dort wurde er in eine Haftzelle gebracht und spuckte dabei zwei Beamten in Gesicht.

Da der Störenfried einen Alkoholtest verweigerte, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Im Anschluss daran verbrachte der Betrunkene die Nacht in einer Haftzelle.

Durch den Biss in den Oberschenkel verletzte sich der Polizeibeamte zwar leicht, aber konnte seinen Dienst fortsetzen. Auch der Beschuldigte zog sich im Rahmen der Festnahme leichte Verletzungen zu. Der 35-Jährige muss sich in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.