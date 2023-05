Nürnberg vor 1 Stunde

Blaulichteinsatz

Mann (59) begibt sich auf "Suche nach Bier" - und stürzt in Gleisbett

Ein 59-jähriger stürzte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein stark befahrenes Gleisbett im Bereich des Rangierbahnhofes Nürnberg. Der Mann galt in einem Pflegeheim als vermisst - als Ursache für sein Verschwinden gab der Mann einen außergewöhnlichen Grund an.