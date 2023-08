Aktuell läuft eine Großfahndung in Nürnberg, weil nach ersten Angaben der Polizei Mittelfranken, zwei mutmaßlich bewaffnete Täter auf der Fluch sind. Sie sollen ein Autohaus in der Fuggerstraße räuberisch überfallen haben, unter Vorhalten einer Waffe. Das geschah am Donnerstag (10. August 2023) gegen 9.30 Uhr.

Eine Sprecherin der Polizei Mittelfranken gab inFranken.de die Informationen, dass die beiden mutmaßlichen Täter eine Waffe mit sich führen und nach dem Raubüberfall auf einem Roller geflüchtet seien. Was genau im Autohaus vorgefallen war, werde noch ermittelt.

Großfahndung nach Raubüberfall - Zwei Personen rauben Autohaus aus

Sowohl ein Polizeihubschrauber, als auch Polizeihunde und ein Großaufgebot an Einsatzkräften befinden sich auf der Suche nach den mutmaßlichen Räubern (Stand 11.25 Uhr).

"Wenn jemand augenscheinlich auf der Flucht gesehen wird, sollte man nicht selbst handeln, sondern sofort den Notruf wählen", appellierte die Polizeisprecherin. Eine Personenbeschreibung werde möglicherweise nachträglich herausgegeben.