Nürnberg: Polizeieinsatz und Straßensperrungen wegen verdächtigem Gegenstand

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz in Nürnberg, der sich auch auf den Verkehr in der Stadt auswirkt: Laut ersten Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Mittelfranken ist am Mittwochabend (27. April 2023) ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden.

Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften vor Ort und sperrte den Bereich um den Fundort weiträumig ab: Konkret sind die Landgrabenstraße und die Tafelfeldstraße davon betroffen. Fußgänger und Autofahrer sollen den Bereich daher großräumig umgehen bzw. umfahren. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar, die Polizei kündigte aber bereits weitere Updates an.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.